Ligue 1 : la course à l'Europe vue par Fonseca

L'OL terminera-t-il dans le top 6 de Ligue 1 ? Pendant un temps, il a semblé avoir fait le dur, mais le groupe de Paulo Fonseca est aujourd'hui rattrapé par la meute.

À quoi ça tient le football ? Lorsque Rémi Himbert a marqué le deuxième but de l'OL au Vélodrome, son équipe comptait huit longueurs d'avance sur son rival pour la 3e place de Ligue 1. Un quart d'heure après, les Phocéens revenaient à deux points à la faveur d'une victoire in extremis (3-2). Quinze jours plus tard, les hommes d'Habib Beye ont provisoirement trois unités de plus que les Lyonnais.

Une course au podium totalement relancée, surtout que la dynamique ne plaide pas en faveur des Rhodaniens. "C'est vrai qu'il y a eu un moment où on avait creusé l’écart avec Marseille, mais l'inverse était vrai aussi si l'on remonte un peu. Les blessures ont été frustrantes. Les joueurs dont on avait besoin se sont blessés dans une période charnière", regrettait Paulo Fonseca samedi.

Monaco, 7e, n'est qu'à 6 points

Opposés au Havre dimanche (17h15), Moussa Niakhaté et ses partenaires commencent en plus à voir revenir le Stade Rennais (6e, trois longueurs) et le LOSC (7e, cinq points). Sans compter les Monégasques, qu'ils recevront le 22 mars, avant la trêve. L'ASM est remontée au 5e rang, à trois unités de l'OL, en battant Brest samedi (2-0).

Le groupe lyonnais est donc loin d'avoir assuré une place européenne en 2026-2027. Une course qu'analyse Paulo Fonseca. "Les principaux concurrents disputent, pour la plupart, un match par semaine : Monaco, Lens, Marseille, Rennes. Lille est l'exception. Bien sûr que j'aime jouer tous les trois jours, mais je préfère aussi avoir tous mes joueurs à disposition. Je pense que ce sera difficile car Rennes et Monaco ont beaucoup progressé, a-t-il observé. Puis l'OM n'a plus que le championnat." Mais sa formation est toujours là, serrant les dents avant un mois d'avril qui la verra, normalement, reprendre des forces, au moins numériquement.

Avec Razik Brikh, à Décines.