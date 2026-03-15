OL : un voyage au Havre pour essayer d'arrêter la série avant Vigo

Sous la pression de la concurrence, l'OL espère passer outre les neuf absences pour arracher un succès sur le terrain du Havre. Ce serait le meilleur moyen de préparer la Coupe d'Europe, même si Paulo Fonseca refuse de lier les deux matchs.

Aujourd'hui, cela fait un mois jour pour jour que l'OL n'a pas gagné une rencontre. Le 15 février, il battait Nice (2-0), avant de subir deux revers et trois nuls, dont une élimination en Coupe de France. Dans la lutte pour l'Europe, voire au podium, c'est évidemment un coup d'arrêt. Mais au sein du vestiaire, on garde le cap, les yeux fixés sur Le Havre.

Au stade Océane, l'Olympique lyonnais aimerait mettre fin à sa mauvaise série. Surtout que son futur adversaire n'est pas en grande forme (trois défaites de rang, aucun but inscrit). Dans un monde normal, cette affiche n'aurait pas forcément suscité autant de doutes. Mais Corentin Tolisso et ses partenaires feront sans neuf éléments ce dimanche (17h15), dont cinq offensifs.

Jouer sans penser au Celta

Forcément, cela inquiète puisqu'il s'agit de la 5e sortie du club rhodanien en 15 jours, que les organismes tirent la langue et que les ressources s'amenuisent. "De ce que j'ai vu lors de la séance, les joueurs me semblent bien. Physiquement, ils étaient prêts, et mentalement, j'ai parlé avec eux, ils sont d'attaque pour ce match, a voulu rassurer Paulo Fonseca. Ils ont compris que la performance à Vigo était bonne (1-1), ils sont positifs. Ce voyage au Havre sera très crucial pour nous, je l'ai rappelé aux gars, et je pense qu'ils l'ont compris. Peut-être que certains pensent que le Celta est plus important, mais je ne suis pas d'accord."

Pourtant, l'OL a une possibilité d'aller assez loin dans cette compétition. Il faudra bien sûr éliminer les Espagnols jeudi à domicile, ce qui n'est pas fait. Mais on pouvait se dire, au vu des forces actuelles, que la double confrontation en Ligue Europa allait accaparer les esprits. Ce ne sera a priori pas le cas, au moins sur la composition.

Il y aura des changements dans le 11, avec Hans Hateboer, Orel Mangala et possiblement Adam Karabec, mais les cadres disponibles seront là. Corentin Tolisso, Tyler Morton, Moussa Niakhaté ou encore Nicolas Tagliafico sont pressentis pour débuter face aux Normands.

Le Havre, tout sauf une sinécure

Ce qui serait en corrélation avec le discours tenu par l'entraîneur samedi. "Cette rencontre n'est certes pas décisive, mais elle est déterminante. On doit uniquement se concentrer là-dessus. C'est une bonne équipe qui, face aux gros, a parfois réussi de jolis coups, notamment à la maison, a rappelé l'ancien coach de l'AC Milan. Ils sont forts physiquement et travaillent très bien. Didier Digard fait de belles choses. Ils sont notamment très dangereux sur les contres. Il faudra faire une grande performance pour l'emporter."

L'un des points à surveiller, et le HAC est potentiellement un adversaire intéressant pour cela, sera la capacité de l'Olympique lyonnais à ne pas concéder de but. Ce qu'il n'a pas réussi à faire sur la période creuse traversée. C'était l'une des forces des coéquipiers de Dominik Greif, mais elle s'est étiolée et forcément, cela se ressent dans les résultats.

Un clean-sheet, enfin ?

Est-ce à cause des absences de Pavel Šulc et Afonso Moreira, des footballeurs très généreux dans l'effort et précieux dans ce domaine ? Paulo Fonseca affirme que non. "Selon moi, ce n'est pas un problème spécifique aux attaquants. Je trouve que l'on défend globalement bien, on l'a vu jeudi, malgré le but encaissé. On a bien pressé, notre réaction à la perte de balle était bonne, voulait-il retenir. Il faut analyser nos cinq dernières parties, dont quelques-unes contre de grosses écuries, et on a joué notre jeu en essayant d'aller les chercher assez haut avec une posture offensive."

Dans la course à l'Europe, ce voyage sur la côte d'Albâtre pourrait compter, car il permettrait à l'OL de conserver ce top 4, même en cas de contre-performance le week-end prochain contre un Monaco inarrêtable en ce moment. La trêve internationale prévue ensuite donnera l'occasion à quelques blessés de revenir. Mais avant de songer à ça et au 8e de Ligue Europa, il faudra combler les lacunes et la fatigue par de l'abnégation, du talent et pourquoi pas, un peu de chance en Normandie.