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Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
Moussa Niakhaté lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le Havre - OL : avant-match, horaire et diffusion TV

  • par Elohan Latta

    • Ce dimanche (17h15), l’OL se déplace au Havre pour la 26e journée de Ligue 1. Retrouvez les infos pratiques : avant-match, horaire et diffusion TV.

    Avant-match

    Il va falloir remettre le bleu de chauffe. À l’arrêt en championnat depuis trois rencontres, l’OL se doit de renouer avec le succès en Ligue 1. Bien que Paulo Fonseca ait soutenu ses hommes après la "défaite encourageante" à Marseille, il a été plus timoré au sortir du nul face au Paris FC dimanche dernier (1-1). Mais depuis le début de cette mauvaise passe, une expression est constamment sur les lèvres du tacticien portugais : celle de relativiser. Prendre du recul, notamment au regard de l’état de forme physique de son groupe et de l’infirmerie encore très fournie.

    Même si quelques blessés tels que Malick Fofana, Afonso Moreira et Pavel Šulc ne semblent plus très loin d’un retour, Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert et Ernest Nuamah manquent encore cruellement à l’appel. Se rajoutent pour ce week-end la suspension de Clinton Mata. Rémi Himbert est lui forfait pour au minimum un mois et demi. Pour performer ce dimanche, il faudra de la fraicheur. Seulement, trois jours après le 8e de finale aller face au Celta (1-1), l’enchainement pourrait encore une fois se faire ressentir dans les jambes. Cette affiche, dont le report n’a pas été accepté par Le Havre, sera la 5e en quinze jours.

    De son côté, le HAC reste sur deux revers de suite en Ligue 1. Bien que privés de Simon Ebonog, suspendu, de Gautier Lloris et d'Abdoulaye Touré, les Havrais se devront de retrouver le succès au stade Océane pour conforter leur place loin de la zone de relégation. Pour cela, ils pourraient s'inspirer de leur visage plutôt convaincant montré au Parc OL, le 12 décembre 2025, lors du match aller malgré leur défaite 1-0.

    À quelle heure se joue Le Havre - OL ?

    Le coup d’envoi sera donné à 17h15 ce dimanche. L’ancien joueur professionnel, Jérémy Stinat, a été désigné pour être l’arbitre de cette rencontre. Il comptera pour le multiplexe de la 26e journée de championnat. L’ultime étant le choc entre Rennes et Lille, dimanche à 20h45. Une confrontation que suivront attentivement les Rhodaniens puisqu’elle oppose deux concurrents au podium. 

    Sur quelle chaîne sera diffusé Le Havre - OL ?

    Le Havre - OL sera à suivre en direct sur la plateforme Ligue 1+. Sébastien Dupuis et Charlotte Lorgeré seront aux commentaires. Timothée Maymon sera en bord terrain pour animer l’avant-match, recueillir des réactions à la fin de la première période et après le coup de sifflet final.

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