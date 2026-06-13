Et si l'OL retournait à Bourgoin pour un second amical ?

Déjà à Bourgoin pour y affronter le FC Servette le 15 juillet, l'OL y retournera-t-il quelques jours plus tard ? C'est une option. Un quatrième match amical qui pourrait avoir lieu le 18 juillet.

Après deux réceptions à huis clos les 8 et 11 juillet - contre Mâcon 71 et le FC Saint-Gall - l'OL retrouvera son public le 15 juillet. Ce jour-là, Paulo Fonseca et ses joueurs se trouveront à Bourgoin, où ils disputeront une troisième rencontre amicale. L'adversaire sera le Servette FC, club suisse. Les billets sont d'ailleurs déjà en vente pour cette confrontation dont le coup d'envoi est prévu à 18h30. Et ensuite ?

D'autres pistes également à l'étude

Les coéquipiers de Tyler Morton partiront en stage en Allemagne du 19 au 24 juillet. Mais avant ça, il est possible qu'il dispute une quatrième affiche pour leur préparation. Comme l'a indiqué Le Dauphiné samedi, le stade Pierre-Rajon pourrait être le théâtre d'un nouveau match des Rhodaniens. Celui-ci aurait lieu le 18 juillet, face à un "club étranger d’un standing européen". Selon nos informations, la ville iséroise est effectivement une des options. Mais prudence, car les dirigeants lyonnais ont d'autres possibilités sous la main.

Ce sera à eux de trancher dans les jours à venir. En tout cas, si le FCBJ a très régulièrement reçu l'OL, dont l'an dernier pour affronter Getafe (2-1), il n'a pas encore eu l'occasion d'organiser deux duels aussi rapprochés. Une première qui permettrait à bon nombre de fans de la région de venir encourager Corentin Tolisso et consorts avant leur départ de l'autre côté du Rhin.