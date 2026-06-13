Il est le dernier buteur de l'OL à la Coupe du monde. 20 ans après, Juninho attend encore qu'un Lyonnais marque lors du tournoi planétaire.

Au vu de son importance en sélection et de sa position sur le terrain, Pavel Šulc est peut-être le joueur qui peut mettre un terme à cette attente. Mais le Tchèque a, comme son pays, manqué son entame de Mondial en s'inclinant contre la Corée du Sud vendredi (2-1). Alors qui succédera à Juninho ? Avec le début de la Coupe du monde, il nous faut rappeler que le milieu de terrain est à ce jour le dernier buteur lyonnais dans cette compétition.

Une frappe de près de 30 mètres face au Japon

Comme l'indique Data OL, le Brésilien avait trouvé la faille contre le Japon en 2006. En phase de poules, la Seleção avait balayé le Japon. Pourtant, ce sont bien les Japonais qui avaient frappé les premiers. Mais à l'image de la légende rhodanienne, les coéquipiers de Ronaldo (doublé) s'étaient réveillés après la pause. Juninho avait marqué d'un magnifique tir lointain à une trentaine de mètres.

Depuis 20 ans, aucun membre de l'OL n'a inscrit son nom parmi les réalisateurs du tournoi. L'édition 2026 verra-t-elle un homme mettre un terme à cette disette ? En tout cas, le club a quelques cartouches pour y croire.