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Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l’OL et de Clermont (crédit : David Hernandez)

OL Académie : la réserve rattrapée en fin de match

  • par Gwendal Chabas

    • Elle menait 2 à 0 avant d'être rattrapée dans les dernières secondes. Samedi, la réserve de l'OL a concédé le nul face à Carnoux (2-2).

    Le retour de Marseille et la nuit ont dû être pénibles pour les protégés de Gueïda Fofana. Samedi en fin de journée, ils affrontaient Carnoux, club situé dans la banlieue marseillaise. Un déplacement chez l'avant-dernier qui pouvait quasiment assurer le maintien de la réserve lyonnaise. Et pendant très longtemps, elle était proche de son objectif.

    Car Yannis Lagha avait ouvert la marque un peu après la demi-heure de jeu (0-1, 35e). Puis au retour des vestiaires, c'est Tiago Gonçalves qui a transformé un penalty pour donner un peu d'air à son équipe (0-2, 49e). Tout se passait bien pour le Groupe Pro 2, qui était sur le chemin d'une septième victoire cette saison en championnat. Mais les Provençaux ont tout renversé dans les dernières minutes.

    Encore huit points d'avance sur le premier relégable

    Une réduction de l'écart à la 84e minute, puis l'égalisation à l'ultime seconde dans le temps additionnel. Cruel, même si au classement, les Rhodaniens restent huitièmes. Ils ont toujours une bonne marge (huit longueurs) sur la zone rouge. Mais avec encore sept journées à disputer, il faudra engranger quelques points pour valider sa présence en National 3 en 2026-2027. Rendez-vous samedi 21 mars, face à Dijon, premier relégable, pour un duel très important dans cette optique.

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