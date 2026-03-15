OL : hors du parcage, les supporters devront être discrets au Havre

Ils seront près de 800 à pousser derrière l'OL ce dimanche au Havre (17h15). Mais hors du parcage, les supporters lyonnais ne devront pas afficher leurs couleurs.

Seront-ils aux premières loges pour admirer la première victoire lyonnaise depuis un mois ? Comme nous l'indiquions vendredi, 800 fans sont attendus dans le parcage réservé aux visiteurs ce dimanche au Havre (17h15). Une affluence qui a poussé la préfecture de Normandie à prendre des précautions de sécurité, avec notamment des drones.

Au-delà des Rhodaniens qui feront le voyage, ils seront sans doute quelques-uns dans les tribunes havraises à soutenir Paulo Fonseca et sa bande. Mais pour ces derniers, il faudra se faire discret. Ainsi, pas question d'arborer des signes distinctifs comme un maillot ou une écharpe de l'OL.

Arrêté de la préfecture

La préfecture de Seine-Maritime a pris un arrêté pour interdire "à toute personne se prévalant de la qualité de supporter lyonnais", par des vêtements, entre autres, de se trouver ailleurs que dans l'espace qui lui est accordé. C'était déjà le cas au stade Océane pour la venue du PSG le 28 février (0-1). Cela n'empêchera pas les centaines d'aficionados présents en Normandie de faire du bruit et d'être entendus, comme c'est le cas sur bon nombre de déplacements cette saison.