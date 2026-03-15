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Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
Adil Hamdani lors d’Auxerre – OL (@OL)

Coupe d'Europe : Hamdani s'inscrit dans l'histoire de l'OL

  • par Elohan Latta

    • En entrant en jeu face au Celta jeudi (1-1), Adil Hamdani est devenu le deuxième plus jeune joueur à disputer un match de Coupe d’Europe en phase à élimination directe avec l’OL.

    C’est une première dont il se souviendra longtemps. Présent dans le groupe de l’OL pour la treizième fois cette saison, Adil Hamdani a découvert la saveur d’un 8es de finale de Coupe d’Europe. Entré en jeu à la 85e minute à la place de Noah Nartey, il a dynamisé la fin de rencontre. Faisant parler ses qualités de dribbles et de percussions, le Lyonnais a été à l’origine de l’égalisation lyonnaise à la 87e minute.

    En effet, après avoir fixé le latéral droit du Celta, il a trouvé Clinton Mata, démarqué à l’opposé. L'Angolais a pu servir Endrick à l'angle de la surface. Grâce à une frappe pleine de conviction, le Brésilien, aidé par une faute de main du gardien, a permis aux Lyonnais d’arracher le nul (1-1, 87e).

    Une place aux côtés de Cherki et Rivoire

    En foulant la pelouse du stade Balaídos hier soir, le Gone est devenu le deuxième plus jeune footballeur à disputer un match de Coupe d’Europe en phase à élimination directe avec le club rhodanien selon Stat Foot. Il l'a fait à 17 ans et 50 jours.

    Sur ce podium, il rejoint deux anciens talents du club. On retrouve Jean‑Louis Rivoire, qui avait 17 ans et 235 jours dans les années 60. Rayan Cherki détient le record à 17 ans et 2 jours. L'actuel Citizen était entré face au Bayern Munich en demi-finale retour de Ligue des champions le 19 août 2020.

    Le natif de Paris est un joker apprécié par Paulo Fonseca. "C’est un très bon joueur. Il va très bien, mais je pense qu’en ce moment c’est difficile pour lui d’être titulaire, a confié son coach samedi. Pour moi, c’est mieux qu’il entre en cours de jeu. Mais il continue à progresser pour l'avenir." De la Gambardella voilà quinze jours à la Ligue Europa, voilà le quotidien d'Adil Hamdani.

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