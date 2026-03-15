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Kadidiatou Diani lors de PSG - OL
Kadidiatou Diani lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Après la Coupe LFFP, un OL Lyonnes pas rassasié

  • par Gwendal Chabas

    • 40e titre de son histoire pour OL Lyonnes. Samedi en Côte d'Ivoire, il a dominé le PSG pour s'offrir la Coupe LFFP. Le premier trophée, le club l'espère, d'une longue série cette année.

    Loin d'afficher son meilleur visage, OL Lyonnes s'est montré suffisamment solide pour, d'une courte tête, battre le PSG. La première édition de la Coupe LFFP ne s'est pas achevée avec un immense spectacle sur la pelouse du stade Felix-Houphouët-Boigny, en partie en raison de conditions climatiques délicates pour les organismes, mais les joueuses de Jonatan Giráldez ont assuré l'essentiel, à savoir la victoire (1-0).

    Melchie Dumornay, sur la probablement plus belle action collective de la rencontre, a concrétisé le temps fort des Lyonnaises au retour des vestiaires. Un résultat logique, même s'il y a des choses à redire sur la prestation, notamment en première période.

    "On ambitionne le quadruplé", Kadidiatou Diani

    Voilà le club rhodanien avec un 40e titre dans sa besace, le premier de l'exercice 2025-2026. Encore en lice dans toutes les compétitions, il compte bien tout rafler. "C'était le premier objectif, aller en finale et remporter ce sacre. C'est chose faite, on est plutôt satisfaites. Il y a des points à travailler pour la suite de la saison, mais c'est un bon début. Nous avons d'autres trophées à aller chercher, a martelé Kadidiatou Diani, passeuse décisive, au micro de L'Équipe. Profitons de ce succès dans un premier temps, puis on se reconcentrera sur les autres échéances. On ambitionne le quadruplé."

    Sur le plan national, cela passera par le quart de finale de Coupe de France dès mercredi face au Havre à la maison. Puis, il y aura la Ligue des champions avec la double confrontation contre Wolfsburg au même stade du tournoi. Quant au championnat, OL Lyonnes peut attendre tranquillement la phase finale, avec de la marge sur la concurrence. Mais le Paris Saint-Germain a démontré qu'il faudra compter avec lui sur la scène nationale.

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