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Nicolas Tagliafico lors de Le Havre - OL
Nicolas Tagliafico lors de Le Havre – OL (Photo by LOU BENOIST / AFP)

Le Havre - OL, duel d'équipes qui n'avancent pas

  • par Gwendal Chabas

    • Adversaires ce dimanche (17h15), Le Havre et l'OL n'ont pas gagné depuis un mois. La fin de l'attente est-elle arrivée pour une des deux équipes ?

    Quelle équipe sera la moins en peine ce dimanche au stade Océane ? Car entre Le Havre et l'OL, c'est un peu la bérézina actuellement. Les deux clubs n'ont certes pas les mêmes objectifs, mais ils traversent tous les deux un passage à vide, pour des raisons variées néanmoins. Le HAC vient de rencontrer, notamment, Brest et le PSG, plutôt en forme récemment. L'Olympique lyonnais, lui, subit les blessures et le rythme effréné des matchs qui s'enchaînent.

    8 victoires sur les 10 derniers matchs pour l'OL face au HAC

    Bilan des courses : ni l'une ni l'autre des deux formations n'a gagné depuis le 15 février dernier. Ce qui représente trois défaites en Ligue 1 pour les Normands et deux revers puis trois nuls pour les Rhodaniens, toutes compétitions confondues. L'une de ses séries pourrait s'arrêter ce dimanche puisque Didier Digard et ses troupes accueillent Paulo Fonseca et sa bande (17h15).

    Avant de viser la qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa jeudi face au Celta, Nicolas Tagliafico et ses coéquipiers aimeraient bien retrouver un peu de confiance ce week-end. Cette opposition havraise peut-elle leur réussir ? Sur les dix dernières confrontations, ils en ont remporté huit, cédant une fois en janvier 2024. Et sur les cinq précédents déplacements sur la côte d'Albâtre, ils comptent quatre victoires, dont un 4-0 infligé en octobre 2024, le dernier en date.

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