OL : les coups de pied arrêtés, une arme inexploitée

Peu efficace sur les corners et les coups francs, l'OL n'exploite pas ces phases de jeu du mieux qu'il peut. Paulo Fonseca livre quelques explications.

C'est une rencontre parmi tant d'autres. Jeudi contre le Celta de Vigo (1-1), l'OL a pendant longtemps buté sur une défense très regroupée. Dans ce genre de scénario, on se dit souvent que les coups de pied arrêtés sont une arme importante et qu'il faut miser là-dessus. Mais l'Olympique lyonnais n'a jamais inquiété le portier adverse dans ce domaine.

Tolisso, le préposé qui pourrait peser de la tête

À la baguette, nous retrouvions Corentin Tolisso, et parfois Endrick, mais qui les jouaient régulièrement à deux. D'ailleurs, le capitaine rhodanien est proposé à l'exercice, mais on se demande si son jeu de tête ne serait pas plus utile dans la surface. "Coco a commencé à tirer les corners il y a 7 ou 8 matchs parce qu’il frappe bien. On a eu des difficultés à trouver un joueur qui le faisait aussi bien que lui. C'est un bon frappeur, a assuré Paulo Fonseca samedi. Nous avons aussi Adam (Karabec), mais il ne joue pas beaucoup en ce moment."

Selon lui, ce déficit (alors que l'équipe est la 4e en obtenant le plus en Ligue 1) est dû à la préparation. "C’est vrai qu’on a peu marqué sur corner récemment. Mais c’est aussi lié au volume de travail dédié aux coups de pied arrêtés. Nous n’avons pas beaucoup de temps pour les bosser, il nous en faudrait davantage, a constaté le Portugais. On a très bien entamé la saison là-dessus, mais après, quand on a commencé à jouer tous les trois jours, on avait moins de temps à y consacrer."