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Noah Nartey lors d'OL - Nice
Noah Nartey lors d’OL – Nice (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Ligue 1 : Noah Nartey désigné "pépite" de février

  • par Gwendal Chabas

    • En février, Noah Nartey a marqué à deux reprises. De quoi permettre au milieu de terrain d'obtenir le titre honorifique de "pépite" du mois en Ligue 1.

    Après Endrick, meilleur joueur de Ligue 1 en janvier, un autre footballeur lyonnais a glané une récompense individuelle en ce début d'année. Noah Nartey, qui a fait ses débuts avec l'OL à Lille, a été élu "pépite" du mois de février. Il devance Mahamadou Nagida (Rennes) et Kevin Danois (Auxerre). Rentré dans le rang, même s'il fait preuve d'une belle qualité technique, l'international Espoirs danois a, il est vrai, réalisé des premiers pas prometteurs.

    Titulaire 7 fois en 9 matchs depuis février

    Buteur sur la pelouse du LOSC (0-1) alors qu'il était lancé dans le grand bain sans bouée suite au forfait de Tyler Morton, le milieu de terrain de 20 ans a récidivé quelques jour splus tard. C'était contre Nice lors de la dernière victoire rhodanienne (2-0). Très souvent titulaire depuis son arrivée au mercato hivernal (sept fois en neuf apparitions), on le sent encore en rodage. Notamment face à l'impact physique mis par ses adversaires en championnat.

    Son aisance avec le ballon en fait néanmoins un pion très intéressant dans la construction du jeu. Encore jeune, Noah Nartey pourrait être une des pièces importantes du groupe de Paulo Fonseca sur la fin de saison. En tout cas, il aura un rôle majeur dans l'entrejeu, aux côtés de Corentin Tolisso et de Tyler Morton. Et s'il parvient à hausser le curseur physiquement, il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas de "pépite" à valeur sûre de l'équipe.

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