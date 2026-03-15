L'OL et "l'espoir" de retrouver des armes offensives face au Celta

Absents face au Havre ce dimanche (17h15), Malick Fofana, Afonso Moreira et Pavel Šulc sont espérés pour jeudi en Ligue Europa. Des atouts offensifs que l'OL ne galvaudera pas, même sur le banc.

Pour voyager au Havre ce dimanche (17h15), Paulo Fonseca a emmené cinq éléments offensifs. Dans le groupe de l'OL, nous avons Adam Karabec, Endrick, Roman Yaremchuk, Adil Hamdani et Rachid Ghezzal. Et encore, ce dernier n'a plus évolué en compétition officielle depuis le 21 décembre 2025, lors du match face à Saint-Cyr-Collonges en Coupe de France. C'est assez maigre, au moins quantitativement.

Qu'en sera-t-il jeudi prochain face au Celta ? Car, rappelons-le, l'ancien international algérien n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe. Et avec la grosse blessure de Rémy Himbert à l'aller (1-1), cela fait à présent cinq attaquants sur le flanc. La problématique vient surtout des profils à l'infirmerie, ceux capables d'aborder de la profondeur.

Un contingent offensif bientôt remplumé ?

Mais l'Olympique lyonnais pourrait voir bientôt la lumière au bout du tunnel. En effet, Malick Fofana et Afonso Moreira ont repris les entraînements avec leurs coéquipiers. Il n'est pas impossible qu'ils soient de la partie, au moins comme remplaçants, pour défier les Espagnols à Décines le 19 mars. "J’espère retrouver des joueurs pour Vigo. Pour Ruben ce sera difficile, mais peut-être que ce sera possible pour Afonso, Pavel et Malick, a prudemment confié l'entraîneur samedi. On va voir, même si pour l'instant je me concentre sur Le Havre." Un dernier coup de collier avant de retrouver des forces vives ?

Avec Razik Brikh, à Décines.