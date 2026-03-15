Le Havre - OL : Descamps titulaire, Tessman et Karabec aussi

Plusieurs ajustements dans le 11 de l'OL ce dimanche au Havre (17h15). Rémy Descamps sera dans les cages, Tanner Tessmann en défenseur central et Adam Karabec évoluera devant avec Endrick.

C'est l'infirmerie pleine que l'OL se déplace au Havre ce dimanche (17h15). Pas moins de neuf absents, dont huit sur blessure, pour Paulo Fonseca, qui jongle avec cette contrainte. Et avec les matchs rapprochés, puisque son équipe a joué jeudi, et retrouvera le Celta dès le 19 mars pour le 8e de finale retour. Un turnover s'impose donc.

Pour la 26e journée de Ligue 1, dans une rencontre qu'il estime "très importante", le Portugais donne sa chance à plusieurs remplaçants habituels. Rémy Descamps succède à Dominik Greif dans les buts, par exemple. Derrière, suite à la suspension de Clinton Mata, Tanner Tessmann recule d'un rang pour évoluer aux côtés de Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico.

Endrick enchaîne, Tolisso également

Si le système, au vu des profils alignés, est modulable, l'Olympique lyonnais devrait évoluer en 5-3-2 face aux Normands. Hans Hateboer et Abner occuperont les couloirs. Au milieu, comme indiqué samedi, Orel Mangala sera titulaire. Il accompagnera les "tauliers", Corentin Tolisso et Tyler Morton. Enfin, le duo inédit Endrick - Adam Karabec aura la charge de l'attaque.

Le 11 de l'OL : Descamps - Hateboer, Tessmann, Niakhaté, Tagliafico, Abner - Mangala, Morton, Tolisso (C) - Endrick, Karabec