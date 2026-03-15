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Adam Karabec lors d'OL - Salzbourg
Adam Karabec lors d’OL – Salzbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le Havre - OL : Descamps titulaire, Tessman et Karabec aussi

  • par Gwendal Chabas
  • 13 Commentaires

    • Plusieurs ajustements dans le 11 de l'OL ce dimanche au Havre (17h15). Rémy Descamps sera dans les cages, Tanner Tessmann en défenseur central et Adam Karabec évoluera devant avec Endrick.

    C'est l'infirmerie pleine que l'OL se déplace au Havre ce dimanche (17h15). Pas moins de neuf absents, dont huit sur blessure, pour Paulo Fonseca, qui jongle avec cette contrainte. Et avec les matchs rapprochés, puisque son équipe a joué jeudi, et retrouvera le Celta dès le 19 mars pour le 8e de finale retour. Un turnover s'impose donc.

    Pour la 26e journée de Ligue 1, dans une rencontre qu'il estime "très importante", le Portugais donne sa chance à plusieurs remplaçants habituels. Rémy Descamps succède à Dominik Greif dans les buts, par exemple. Derrière, suite à la suspension de Clinton Mata, Tanner Tessmann recule d'un rang pour évoluer aux côtés de Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico.

    Endrick enchaîne, Tolisso également

    Si le système, au vu des profils alignés, est modulable, l'Olympique lyonnais devrait évoluer en 5-3-2 face aux Normands. Hans Hateboer et Abner occuperont les couloirs. Au milieu, comme indiqué samedi, Orel Mangala sera titulaire. Il accompagnera les "tauliers", Corentin Tolisso et Tyler Morton. Enfin, le duo inédit Endrick - Adam Karabec aura la charge de l'attaque.

    Le 11 de l'OL : Descamps - Hateboer, Tessmann, Niakhaté, Tagliafico, Abner - Mangala, Morton, Tolisso (C) - Endrick, Karabec

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    13 commentaires
    1. RBV
      RBV - dim 15 Mar 26 à 16 h 20

      Karabec sans quelqu’un pour reprendre ses centres, j’ai du mal à saisir l’intérêt…

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      1. Avatar
        Mopi do Brasil - dim 15 Mar 26 à 16 h 28

        Complètement d'accord avec toi. Yarem aurait été mieux à la place de Abner. Abner et Tagliafico ensemble, c'est le foutoir lors des contre attaques, car ils dézonent tous les deux. Et cela n'apporte pas grand chose en phase d'attaque. Abner ou Tagliafico, c'est toujours plus efficace.

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    2. steph54321
      steph54321 - dim 15 Mar 26 à 16 h 22

      Ça y est, mon vœu a été exaucé : Mangala, Morton et Tolisso au milieu. Bon autour d'eux, c'est pas forcément ce qui fait le plus rêver. Mais je suis bien content qu'on puisse aligner ces trois-là au milieu, ça fait au moins une ligne où les 3 meilleurs jouent. J'espère que ce sera suffisant.

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    3. Avatar
      lekinslayer - dim 15 Mar 26 à 16 h 25

      Pas convaincu par la compo, m'enfin j'imagine qu'on n'a plus trop le choix a ce niveau la. Bon courage

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    4. Juni38
      Juni38 - dim 15 Mar 26 à 16 h 29

      Karabec n'est pas un ailier , c'est un joueur axial ; il sera toujours meilleur dans cette position que dans le couloir ou il ne sait que centrer mais pour l'homme invisible .
      Il y aura des joueurs frais jeudi c'est interessant , notamment Greif c'est un peu surprenant .

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      1. Avatar
        ciresglover - dim 15 Mar 26 à 16 h 36

        Peut être une petite blessure pour changer et un peu de fatigue mentale suite à son coup de colère jeudi soir.
        Surpris qu’il aligne Karabec et Endrick jeudi soir ce n’était pas vraiment limpide leur positionnement mutuels mais y a t’il une organisation concoctée par Fonsceca?
        Nous verrons ça.
        Abner reste pour moi l’énigme il joue quasiment tous les matchs entièrement alors qu’il disait jouer avec une gêne aux adducteurs depuis septembre en cette période de disette de joueurs sa polyvalence prime.

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        1. Juni38
          Juni38 - dim 15 Mar 26 à 16 h 38

          abner enchaine oui , peut être il le sacrifie un peu aujourd'hui car jeudi il ne sera probablement pas dans l'équipe .

    5. Juni38
      Juni38 - dim 15 Mar 26 à 16 h 33

      Défense inédite , milieu inédit , attaque inédite , Fonseca innove et invente , pour pallier les 9 absents avec en plus de la rotation indispensable pendant ce mois à 3 matchs par semaine .

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    6. Avatar
      leroilyon - dim 15 Mar 26 à 16 h 39

      Ouai bah on fait l'impasse sur la L1 on dirait..
      Karabec ca faisait un moment que je voulais le voir dans l'axe, c'est même lui pour moi le remplaçant naturel de Sulc vu qu'on nous a sans cesse annoncé que c'était une sorte de 9 et demi.

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    7. Toitoi
      Toitoi - dim 15 Mar 26 à 16 h 42

      Hé bah... Je sais qu'il faut faire reposer certains joueurs, mais je suis étonné que Dominìk ne soit pas là.
      Puis Hans, Tanner, Adam... Ça ne m'inspire pas confiance. Certains sont un peu perdus pour le foot.

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    8. Kramel69
      Kramel69 - dim 15 Mar 26 à 16 h 44

      Hateboer => Défenseur latéral,
      Tessmann, => milieu défensif repositionné DC,
      Niakhaté, => DC,
      Tagliafico, Défenseur latéral, gauche,
      Abner Défenseur latéral, gauche,
      Mangala, => milieu défensif,
      Morton => milieu défensif,
      Tolisso => milieu...
      Karabec => Milieu Offensif,
      Endrick, => Avant Centre,

      Soit 2.5 joueurs offensifs sur 11, on va Havre pour mettre le BUS ???

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      1. Avatar
        ciresglover - dim 15 Mar 26 à 16 h 50

        Le milieu du Hac est très physique et si on mets Merah ou Hemdani ils vont se faire découper malgré leur technique il va y avoir de la rotation pendant le match et oui sans doute en prévision de jeudi. Faire rentrer les jeunes en cours de match sera peut être l’occasion de dynamiter la défense du Hac sur la fin de match

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      2. Toitoi
        Toitoi - dim 15 Mar 26 à 16 h 50

        On parle quand même du Havre hein ! Les glorieux 14e (avant cette journée)...

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