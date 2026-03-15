En supériorité durant la dernière demi-heure, l'OL n'a pas trouvé la faille face au Havre (0-0). Toujours 4e, il est sous la menace de ses poursuivants.

Entre deux formations qui n’avancent plus, le duel Le Havre - OL est parti très fort, chacun des blocs n’hésitant pas à se livrer. En quête de points pour revenir à hauteur de Marseille sur le podium, l’Olympique lyonnais avait changé la moitié de son équipe pour son déplacement au stade Océane. Mais Endrick, lui, était bien titulaire, et il s’est signalé plutôt positivement durant le premier acte avec des déviations et des passes bien senties.

Des frappes aussi bien sûr, dont trois très dangereuses pour Mory Diaw (5e, 11e et 41e). Pas en réussite dans l’exercice, le Brésilien a vu Abner buter également sur le portier havrais (26e). De l’autre côté, Rémy Descamps, préféré à Dominik Greif ce dimanche, a sorti le grand jeu à deux reprises (6e et 10e), tandis que Moussa Niakhaté devait sauver la patrie (20e).

Premier match sans but pour l'OL depuis le 7 décembre

Des occasions de part et d’autre, notamment en raison des espaces laissés dans les couloirs, mais pas de but donc à la pause. On repartait sur les mêmes bases dans le second acte, avec un poteau pour Tyler Morton sur un ciseau (52e) et un autre pour Sofiane Boufal (54e). Assez folles, ces 45 dernières minutes étaient marquées par l’exclusion du défenseur Stephan Zagadou qui a empêché Endrick de partir au duel avec Mory Diaw au milieu de terrain (55e).

En supériorité numérique, les Rhodaniens ont encore eu un peu plus la possession. Mais il n’arrivait pas à forcer le verrou, alors Paulo Fonseca a changé son système pour passer en 4-3-3. Cela n’a pas changé la lenteur des transmissions et les imprécisions techniques. Et c’est donc logiquement que la rencontre s’achevait sur le score de 0 à 0.

Surplace au classement

Malgré les absents, notamment dans le secteur offensif, ce match sonne comme un mauvais résultat. C'est la première fois depuis le 7 décembre 2025, à Lorient (1-0), que l'OL ne marque pas. Au classement, c'est le surplace après deux nuls qui ont succédé à deux revers. Les Lyonnais sont toujours 4es, mais avant de recevoir Monaco le 22 mars, l'OM s'échappe (deux longueurs) et les poursuivants fondent sur les coéquipiers de Nicolas Tagliafico. Pour passer en quarts de finale de Ligue Europa jeudi face au Celta, il en faudra beaucoup plus.