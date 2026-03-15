En supériorité durant la dernière demi-heure, l'OL n'a pas trouvé la faille face au Havre (0-0). Toujours 4e, il est sous la menace de ses poursuivants.
Entre deux formations qui n’avancent plus, le duel Le Havre - OL est parti très fort, chacun des blocs n’hésitant pas à se livrer. En quête de points pour revenir à hauteur de Marseille sur le podium, l’Olympique lyonnais avait changé la moitié de son équipe pour son déplacement au stade Océane. Mais Endrick, lui, était bien titulaire, et il s’est signalé plutôt positivement durant le premier acte avec des déviations et des passes bien senties.
Des frappes aussi bien sûr, dont trois très dangereuses pour Mory Diaw (5e, 11e et 41e). Pas en réussite dans l’exercice, le Brésilien a vu Abner buter également sur le portier havrais (26e). De l’autre côté, Rémy Descamps, préféré à Dominik Greif ce dimanche, a sorti le grand jeu à deux reprises (6e et 10e), tandis que Moussa Niakhaté devait sauver la patrie (20e).
Premier match sans but pour l'OL depuis le 7 décembre
Des occasions de part et d’autre, notamment en raison des espaces laissés dans les couloirs, mais pas de but donc à la pause. On repartait sur les mêmes bases dans le second acte, avec un poteau pour Tyler Morton sur un ciseau (52e) et un autre pour Sofiane Boufal (54e). Assez folles, ces 45 dernières minutes étaient marquées par l’exclusion du défenseur Stephan Zagadou qui a empêché Endrick de partir au duel avec Mory Diaw au milieu de terrain (55e).
En supériorité numérique, les Rhodaniens ont encore eu un peu plus la possession. Mais il n’arrivait pas à forcer le verrou, alors Paulo Fonseca a changé son système pour passer en 4-3-3. Cela n’a pas changé la lenteur des transmissions et les imprécisions techniques. Et c’est donc logiquement que la rencontre s’achevait sur le score de 0 à 0.
Surplace au classement
Malgré les absents, notamment dans le secteur offensif, ce match sonne comme un mauvais résultat. C'est la première fois depuis le 7 décembre 2025, à Lorient (1-0), que l'OL ne marque pas. Au classement, c'est le surplace après deux nuls qui ont succédé à deux revers. Les Lyonnais sont toujours 4es, mais avant de recevoir Monaco le 22 mars, l'OM s'échappe (deux longueurs) et les poursuivants fondent sur les coéquipiers de Nicolas Tagliafico. Pour passer en quarts de finale de Ligue Europa jeudi face au Celta, il en faudra beaucoup plus.
PITOYABLE à 11 contre 10 face au 14e de Ligue 1 la majeure partie de seconde mi-temps !
Et ce, malgré le miracle des 5 changements de l'entraîneur !
6 matchs consécutifs sans victoire depuis le 15 février !
Marseille passe à 2 points devant, Monaco est à 3 points derrière nous avec sa série de 5 matchs gagnés sur 5, et pire, en cas de victoire face à Lille ce soir, Rennes serait à 1 point de nous !
Fonseca est scandaleux
J'ai l'impression que Fonseca ne veut pas que l'OL gagne ?
Un très bref commentaire : à vendre une place virage Sud pour OL/ Celta Vigo jeudi 19 mars.
Tu l’as vends combien ?
Tu veux dire combien il donne pour notre présence à sa place ?
je garde espoir, même après ce match dégueulasse.
l'Europe league c'est différent, investissement des joueurs, à domicile, quelques titulaires de retour, un arbitrage qui hache moins le jeu... je garde des motifs d'espoir
Si tu me paies 200€, je veux bien la refiler à ma belle-mère.
Cet entraîneur est décidément incapable de nous faire gagner en surnombre.
Tout le monde critique Fonseca mais regardez les entrants ...
C'est surtout la blessure de Himbert qui manque cruellement en pointe
Himbert qui serait rentré à la 85ème?
Himbert n'aurait pas été titulaire...
Tessman, Abner sont trop bon pour ne pas jouer.
Qui les a fait rentrer ???
Comment ne pas faire rentrer Hamdani et merah dès la 60 eme à la place dé Tagliafico et Tolisso ?
10 minutes après yamechuk et nartey à la place de karabec Mangala. Un jeu d’enfant.
Mais non il crie pour rien et s’emporte pour un rien
Le Havre : ville moche, avec un football pas beau... Pour finir ce tableau il ne manque plus qu'Edouard Philippe à la mairie...
Apparemment le communiste Lecoq pourrait lui ravir la mairie.
On espère...
🤞
Passer de l'immense Félix Lebrun qui va chercher un WTT Champions (deuxième niveau de tournoi le plus élevé du monde, comme un M1000 en tennis) contre un Chinois en Chine (après avoir remonté deux fois des matches qu'il perdait 3 sets à 1 pour gagner 4-3 contre Calderano et Matsushima, deux des meilleurs joueurs du monde).. pour regarder (la fin de) cette daube, c'est douloureux.
Espérons qu'on passe Vigo sinon la saison est terminée.
Ou du XV de France qui remporte les 6 nations (et, cerise sur le gâteau, l'Angleterre qui finit avant-dernière... derrière l'Italie !).
Oui faut se mouiller la nuque entre France - Angleterre et Le Havre - OL..
Sulc est indispensable devant eu égard à son intelligence et sa mobilité.
Yaremchuk est nul à chier.
Yaremchuk c'est plus possible, il est lourd, lent , mauvais techniquement et n'apporte vraiment rien.
2 matchs contre des équipes de merde à 11 contre 10 et pas foutu d'en gagner un😡.
Malgré ça, on reste en course pour le podium, ça ne peut qu'aller mieux...
Le pseudo 😂
Fonseca est le responsable !
Tessman et Abner ont joué 90min.
Le gardien remplaçant joue sans raison.
À 11 contre 10, Fonseca ne met pas de joueur offensif avant 20min.
Endrick qui sort alors que c'est notre SEUL attaquant digne de ce nom ce soir.
Oui enfin Tigone, Rémy ne nous fait pas perdre ce soir, donc pas de problème avec ça.
N'empêche qu'il ne met pas la meilleure équipe !!!!!
Le match n'a pas commencé que l'on se dit que le coach n’est pas à fond dans le match!!!!
Laisser des points en face d'une équipe amoindrie et qui hormis une à deux fulgurances n'a rien montré , c'est dur à accepter...
Mais le résultat d'un match n'est jamais la précision d'une horloge.
Juste un point , est il normal que notre meilleur percuteur soit Nicolas ?
C est difficile, vraiment difficile.
On a été trop brouillon, on manque de réalisme devant.
Oui on a la balle mais on n'est pas dangereux.
Il nous manque vraiment des joueurs devant pour apporter, ça commence à se sentir.
On est stéréotypé on a personne qui prend la profondeur et personne mis à part endrick qui n est dangereux.
Endrick a été intéressant, il a beaucoup frappé mais il a aussi été un peu plus collectif.
J'ai bien aimé aussi Hateboer qui est mieux que AMN je le redis, même si c est pas top du tout.
Tessmann..... Pffff sans commentaire..
Yaremchuk, il a été transparent à son entrée.
Ouayas c est dans ces matchs qu'on voit qu'un fofana, moreira manque 😞😞😞.
J'ai trouvé mangala pas trop mal pour un retour.
Mais on est clairement dans le dur et le match face à Monaco ne risque pas de me rassurer
Fonseca, entre ses compos fumées (c'est quoi le délire avec Abner???), son coaching pérave (Ghezzal à la place d'Endrick: LOL), ses recrutements pétés (Yaremshuk, on est d'accord qu'il est là uniquement parce qu'il est ukrainien?), je commence à être vraiment pressé qu'il parte.
" (Yaremshuk, on est d'accord qu'il est là uniquement parce qu'il est ukrainien?)"
Evidemment.
Comment défendre FONSECA
Un enfant de 15 ans aurait mieux géré.
Je suis désolé il est à bout le mec, il s’énerve pour une touche…. Qui est logiquement pour eux.
Deux changements poste pour poste jusqu’à la 80 eme alors que tu es à 11 contre 10.
Hamdani et merah doivent rentrer dès la 60 eme !!!!!
Demander à n’importe quel coach amateur autour de vous, c’est logique comme jamais. Tolisso est claqué pourquoi tu le remplace par merah dès la 60 eme.
J’ai honte ce soir, mais j’ai honte à 11 contre 10, c’est plus possible.
Avec yalerchuck, Hamdani, merah en joueur offensif il va nous rentrer du Ghuezzal qui a pas toucher un ballon depuis 48 mois.
Non désolé mais je suis pas content ce soir.
On va tout perdre, c’est écrit comme l’Annee dernière
Oui dès que les fins de saisons arrivent, Fonseca se chie dessus.
Comme d'hab, partout où il est passé.
Je m'en veux d'avoir cru à la victoire en EL.
Merah passe donc derrière tout le monde dans la hierarchie désormais aux yeux de Fonseca, même pour entrer en fin de match.
Pour rappel :
Cette saison Merah a été boycotté (0 minute de jeu !) par Fonseca contre :
- Toulouse aller -> défaite
- Nice aller -> défaite
- Strasbourg aller -> victoire
- PFC aller -> nul piteux
- Brest aller -> nul piteux
- Lorient aller -> défaite
- Lille retour -> victoire
- Strasbourg retour -> défaite
- Marseille retour -> défaite
- Lens CdF -> nul
- Vigo aller -> nul piteux
- Le Havre -> nul piteux
Ainsi, lors des matches sans Merah, on a 2 victoires, 5 nuls et 5 défaites.
Donc sans Merah c'est 16.7 % de victoires seulement pour l'OL !!!
Sachant qu'au total on a 8 défaites cette saison (les 5 matches précités + Rennes (vol) + PSG (vol) + Betis (équipe B)), ça veut dire que 62.5 % de nos défaites ont eu lieu sans Merah.
100% des victoires depuis octobre sont sans Fofana. Donc il ne faut surtout pas qu’il revienne ?
Cet art de faire dire n’importe quoi aux chiffres ça se monnaye en politique Tonga 😉
Je peux pas être d’accord car le résultat d’un match ne peut pas refléter son contenu. Cette mauvaise foi c’est juste du Trump dans le texte. Ça ne t’honore pas non 🙄
C'est un bon résultat dans les circonstances actuelles de ce mois de mars .
Avec 9 absents et 3 matchs par semaine , je craignais une défaite aujourd'hui , on prend un point on limite les dégats , c'est une bonne chose .
Il reste deux matchs à cravacher ensuite ce sera la treve et on aura une toute autre équipe en avril , il faut serrer les dents comme ils l'ont fait .
Très bonne rentrée de Mangala , trainé dans la boue ici .
Karabec plus interessant dans l'axe , définitivement .
Très bon match d'Endrick qui n'a pas été en réussite , il a été collectif mais n'était pas aidé par ses partenaires .
On est toujours dans la course pour le championnat , maintenant il faut passer jeudi et j'y crois beaucoup , on va récupérer un ou deux de nos titulaires .
A part le "bon résultat" que je partage pas (un "résultat défavorable mais qui aurait pu être pire" me convient mieux) je suis ok avec tes remarques Juni38..., et l'espoir pour jeudi, match important s'il en est !
j'hallucine quand je vois les commentaires , j'ai quitté le fil de discussion pendant le match car vraiment c'était n'importe quoi .
C’était sur. Et attends ceux de jeudi si Vigo se qualifie…
On est cuits, on a pas eu de report, on a la moitié de l’effectif sur le flanc ou au bord de la rupture mais t’en a encore pour faire chouin chouin 😂
Qu’ils aillent supporter City ça nous fera des vacances et ils seront vachement moins aigris 🙄
Ils ont pété un cable ici .
on arrive a sortir un match tout a fait correct , leur gardien fait de supers arrêts , avec un poil de réussite ça rentre .
Les havrais se sont bien battus ils méritaient leur nul , pour eux une victoire .
Ces équipes jouent leur survie , ils ont eu la semaine pour se préparer à cette bataille , pas nous .
On avait dit il faut limiter la casse dans cette période , c'est ce qu'ils font , tyler a fini sur les rotules , coco a beaucoup donné , il faut serrer les dents encore deux matchs mais jeudi on croise les doigts pour récupérer moreira .
En avril je suis sur que nous allons performer , il faut passer cette période critique ou on a quasiment une équipe complète sur le flanc .
Retour correct de Mangala, on aura besoin de tout le monde pour finir la saison
Les gens pensaient que je rigolais mais je vous promets qu'on va les faire, ces treize matchs d'affilée sans victoire.
On en est déjà à 6...
Quand on voit les entrées de Kango et Hamdani en fin de match 🙄
Comment peut-t-on se permettre de se passer de tels talents d'entrée de jeu😳
parce que Kango va certainement jouer jeudi et ne peux pas enchainer 3 matchs pro il vient de nationale 3 et n'est pas habitué .
Hateboer a été très bien il a bien fait le job .
d'accord pour sango, c'était bien de le mobiliser un peu mais pas trop.
Hamdani aurait pu être plus utile plus tôt face à un bloc bas.
Kango faut pas le cramer , il va être utile jeudi je pense .
Notre attaque elle fait pitié
Endrick a été bon
Ceci dit, l'absence de Moreira et de Sulc nous ramène à la vérité de l'instant où on a vendu Mikautadze, à savoir qu'on doit avoir la plus mauvaise ligne d'attaque de l'histoire de l'OL depuis le début du siècle. On a eu le coup de bol que Moreira explose et que Sulc s'adapte relativement vite, mais pour le reste c'est le néant total.
tu peux ajouter numah et fofana, qu'on a oublié mais qui, comme Mangala, seraient bien utiles dans un effectif qui fait rotation.
J'ai l'impression qu'on aurait pu jouer 1 semaine sans marquer...
Franchement en lisant vos commentaires je ne sais pas quoi dire…
On a 9 mecs qui sont à l’infirmerie !!! Et ce depuis quasi 2 mois !
Dites moi quel club avancerait avec autant d’absent ! Même le QSG avec 3/4 absents ils sont en difficulté !
Et malgré ça on trouve le moyen de ramener des points…
Vous voulez qu’il mette qui Fonseca en fait !? Il y a plus personne !
Merah il aurait gagné le match à lui tout seul !
On en reparle s’il fait le même résultat avec toute l’équipe…
Juste pour rappel, on a vendu quasi tout nos meilleurs joueurs pour prendre des mecs inconnu au bataillon !
Juillet dernier on aurait tous signé des 2 mains pour vivre la saison qu’on vit !
N’oublions pas d’où on vient
Merci papy aulas, je désesperais d'avoir quelqu un qui ne traite pas fonseca de chèvre.
Les gens ont la mémoire courte c est fou.
Alors oui, à 11 contre 10, face au Havre, pendant 45 minutes, tu dois prendre les 3 pts.... en temps normal.
Mais il faut être un minimum objectif et voir qu il fait ce qu'il peut.
Si endrick est sorti, je pense que c est car il enchaîne. Souvenez vous qu'il ne jouait quasiment jamais avant de venir.
Oui c est frustrant d avoir été 3eme et potentiellement mettre Marseille à 8pts, et de se trouver sous la menace de Monaco Rennes Lille.
Je me répète, mais vivement la trêve.
Je pense qu'avec le retours des blessés, après la trêve, on sera mieux.
Courage et force et allez l OL
plutôt d'accord, mais aussi après la trêve on risque d'avoir un sacré calendrier,
surtout si, comme je l'espère, l'Europe League se poursuit.
J'ai préféré largement la première mi-temp il aurait fallu marquer à ce moment la car en 2eme meme en supériorité ca manquait de rythme..
Et puis l'entrée de Yaremchuk nous enterre dans un jeu stéréotypé je trouve, on essaye de le trouver de la tete et à chaque fois c'est prévisible on était bien mieux et plus dangereux avec Karabec.
Ca sent la semaine catastrophique Vigo va jouer comme Le Havre mais avec plus d'atout et puis Monaco ca sent le massacre moins de 3 jours plus tard à 15h mais grave au point qu'on prend meme en cas de defaite on restera devant eux, on se réjouit comme on peut.
Sans Sulc on gagne pas je le dis depuis qu'il est absent, avec lui la pièce retombais constamment du bon côté.
Sinon la bonne nouvelle c'est le bon match de Mangala, apres la treve (peut etre sans coupe d'Europe) et le retour de tous le monde on pourra jouer le top4 et lancer le sprint..
Dans un match fermé comme celui ci , L’équipe qui va s’en sortir est celle qui possède un joueur décisif. Et d'évidence , nous n’en possédons pas, donc le résultat est conforme. Il faut se résigner.
On a Endrick mais le coach l’a remplacé par Guezzal
Hé, les gars vous semblez oublier deux choses :
Leur gardien fait une match stratosphérique
On a deux poteaux contre nous
Je ne veux pas regarder l’OL quand au regard du calendrier et des blessures on est en incapacité de défendre nos chances…Donc je n’ai pas vu ce match.
Et bien sûr je me suis tenu éloigné d’ici.
Sur PlayStation nombreux sont ceux ici qui auraient gagné ce match. On a pas un attaquant frais, nos meilleurs joueurs sont unvalides et on a joué il y a 3 jours alors que les autres ont reporté leur match…
Mais ça chouine…
J’adore aussi ceux qui réclament Merah, c’est beau l’idéalisme 😂
Je respecte trop les intervenants de ce site pour les traiter de footix, mais un peu de mesure quoi 🙄
🤣
Je le dis depuis le début. Avec Fonseca l’OL n’ira nul part. La CdF envolée, l’EL jeudi élimination et la Ligue 1 à fin 7ème au mieux. Et tout ça sans savoir ou nous en sommes au niveau des blessés. Satriano il fallait le garder c’était un battant à défaut d’être un buteur ( encore que sur la durée…). Au lieu de ça Fonseca a choisi un panzer qui ne s’est imposé nul part. Cet effectif c’est n’importe quoi ; pas d’ailier droit pas d’arrière droit crédible et pas de 10 sachant que Sulc est un 9 à l’OL et que Tolisso est un 8. Le tout sans savoir si les blessés vont revenir avant la fin de la saison. Et je ne parle pas d’Endrick qui est juste un coup marketing et qui ne sera jamais de la vie au Brésil avec la selecao sauf si 4 joueurs offensifs se blessent avant. Voilà chers amis lyonnais c’est un supporter de l’OL depuis 1973 qui écrit ces lignes dépité par 50 ans de déception. Heureusement que le PSG est là pour donner un peu de bonheur à ceux qui aiment le foot. Triste
Ok alors vas y puisque tu as des dons de voyance décris nous la fin de saison et on s’en reparle 😉
Tellement facile de tirer sur l’ambulance ainsi. C’est pathétique.
"Heureusement que le PSG est là pour donner un peu de bonheur à ceux qui aiment le foot".. Sur la qualité du foot c'est sans doute vrai, mais pour apprécier il faut aussi apprécier le PSG, et, perso, c'est là que ça coince...
' je ne parle pas d’Endrick qui est juste un coup marketing '
comment peut on écrire une telle saucisse ?
C'est lui le plus dangereux aujourd'hui , et il donne de supers ballons de buts à ses partenaires .
C'était un bon match en première période, le Havre n'a pas fermé le jeu et nous a mis en difficulté, et de notre côté on a été pas mal.
Seconde mi-temps plus poussive, malgré l'exclusion du havrais.
Hendrick a été à la fois altruiste et presque décisif, bon match, mais il doit cadrer s'il veut avoir une chance de percer au Real...
Gros match des deux gardiens.
On manque de percussion devant, et les centres sont plutôt bons, mais jamais un lyonnais à la retombée.
Tolisso est dans le dur.
C'est malheureux, car on n'arrive pas à jouer plus vertical, on est trop lent.
Tant pis.
Mais c'était mieux que le PFC.
ils ont joué à vigo jeudi , forcément les jambes étaient lourdes en seconde mi temps . Coco a fini dans le dur .
Tyler aussi .