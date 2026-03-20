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Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan
Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

Niakhaté (OL) disputera deux amicaux avec le Sénégal

  • par David Hernandez

    • Moussa Niakhaté rejoindra le Sénégal pour deux matchs amicaux. Les Lions de la Teranga affronteront le Pérou et la Gambie pendant la prochaine trêve internationale.

    Une parenthèse pour se ressourcer. Au vu des dernières semaines que le vice-capitaine lyonnais, Moussa Niakhaté, vient de traverser avec l’OL, nul doute que le Sénégalais profitera de ce rassemblement pour se remettre les idées au clair. Malheureux tireur du pénalty décisif manqué par l'OL lors du quart de finale de Coupe de France face à Lens, le défenseur de 31 ans a également été pointé du doigt ce jeudi contre le Celta. Expulsé dès la 18e minute, il a laissé ses coéquipiers évoluer en infériorité numérique pendant une grande partie de la rencontre. Assistant ensuite, depuis les vestiaires du Parc OL, à la débâcle de son équipe (0-2).

    Premier rassemblement après la CAN

    Cadre de son équipe nationale (28 sélections), le joueur lyonnais a de nouveau reçu une convocation de Pape Thiaw. Ce rassemblement sera le premier depuis la finale de la CAN, le 18 janvier 2026. Mais un goût amer devrait accompagner les Lions de la Teranga, au regard des récents événements qui les ont privés de leur titre.

    Durant ce rassemblement, le Lyonnais disputera deux matchs amicaux prévus contre le Pérou, le 28 mars et la Gambie, le 31. Deux rencontres pour peaufiner la préparation de son équipe, qui s'envolera pour l'Amérique du Nord dans deux mois et demi afin de disputer la prochaine Coupe du monde.

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