Face à Rennes, a-t-on vu le "meilleur" OL de la saison ?

Vainqueur sans contestation ou presque de Rennes dimanche (4-2), l'OL a brillé dans cette grande affiche. Au point d'avoir possiblement livré sa meilleure prestation de la saison.

C'est Paulo Fonseca qui le disait au sortir de ce succès. "C'est peut-être notre meilleur match de la saison. Celui au PSG (0-2) était celui avec notre plus belle animation défensive. Cette fois-ci, on a dominé et on s'est créés beaucoup d'opportunités. J'aime gagner, mais plus de cette façon. On a préparé une stratégie agressive et un pressing haut sur la ligne défensive adverse, expliquait le Lusitanien. On a très bien pressé, ce qui nous a permis de récupérer des ballons dans leur camp. On était disciplinés. L'organisation rennaise avait été bien disséquée durant la semaine."

Alors peut-on affirmer que l'OL a réalisé sa meilleure rencontre de 2025-2026 face à Rennes dimanche ? Vainqueur 4 à 2 dans une ambiance des grands soirs, il a fait un pas supplémentaire vers le podium avec la manière. Au cours de cet exercice, on a en mémoire les victoires face à Marseille (1-0), voire à Monaco (1-3), à Metz (2-5) ou contre Maccabi Tel Aviv (0-6). Mais soit l'adversaire était d'un niveau moindre, soit l'équipe a connu quelques passages à vide durant les 90 minutes.

Dominateur du début à la fin

Ici, les Lyonnais ont semblé au-dessus des Bretilliens du début à la fin. Même à l'entame de chaque période, lorsqu'ils ont encaissé les buts, ils paraissaient être les plus forts. Afonso Moreira et Endrick ont fait peser une pression constante sur l'arrière-garde bretonne. Quant au milieu de terrain (Corentin Tolisso, Tyler Morton et Khalis Merah), il a largement réduit l'influence de Valentin Rongier et Mahdi Camara.

Chez les joueurs d'ailleurs, on a conscience d'avoir livré un joli visage. "Je pense que des deux côtés, c'était vraiment une très bonne affiche. Il faut aussi l'admettre, leur première réalisation est extraordinaire. Cette réalisation nous a directement secoués, mais on n'a pas paniqué. On est restés très calmes, la tête froide, et on a juste proposé notre football. On a appliqué les consignes du coach, et on a su renverser la tendance, appréciait Clinton Mata. Je pense qu'on aurait pu marquer beaucoup plus, mais on va se contenter des quatre buts, et il ne faut pas être trop gourmand.

Dans le public et chez les observateurs, l'avis était aussi assez unanime. "Quand on voit du spectacle comme ça, on ne peut qu'avoir le sourire", affirmait Baptiste Monveneur. L'ancien membre de l'Académie était de passage sur le plateau de TKYDG lundi. "On a pris du plaisir, il y a du jeu des deux côtés, complétait Nicolas Puydebois, son aîné du centre de formation. L'OL a davantage maîtrisé et dominé, mais c'était plaisant à voir. Ce duel s'est joué sur les phases de transition, à l'image du penalty provoqué par Afonso Moreira."

Même Rennes a reconnu la supériorité adverse

Le score est même plutôt flatteur pour Franck Haise et son groupe. Pavel Šulc, notamment, aurait pu alourdir l'addition. Le 5e de Ligue 1 a d'ailleurs reconnu la supériorité de l'Olympique lyonnais. "Au vu de nos trop nombreuses erreurs, leur victoire ne souffre d'aucune contestation, a admis le technicien français. Si votre structure n'est pas compacte, si vous vous ouvrez contre Lyon, vous subissez toutes les situations de transition ou les attaques rapides qui se sont créées."

Plus à l'aise lorsque l'opposition ne se contente pas de mettre deux lignes très denses proches des cages, les Rhodaniens ont profité des espaces, mais surtout empêché Rennes d'évoluer dans un quelconque confort. "C'est ce qu'on demande, du contre-pressing, d'installer le bloc haut. Cela permet d'être dangereux et de bien défendre. La tactique était bonne. C'était peut-être la partition la plus aboutie si on parle des deux côtés du terrain, a observé Nicolas Puydebois, triple champion de France (2003-2005). À Paris, c'était plus subi et surtout une excellente défense. Là, c'était plus global. Je n'ai pas en mémoire d'autres performances à ce niveau cette saison."

L'OL montre les muscles au meilleur moment

Son compère Enzo Reale, présent en tribune de presse dimanche, a également passé une belle soirée. "C'était très agréable à voir. On était sur du un contre un et personne n'a lâché le marquage. Ça facilite la récupération. On a vu que la partie avait été bien préparée, notamment pour gêner la relance rennaise. Après l'ouverture du score, ils n'ont fait que subir. L'OL les a complètement étouffés", analysait-il.

L'ex-milieu de terrain ajoute tout de même une chose. "Seul bémol, à 3-2 il a concédé quelques contres et j'aurais aimé un peu plus de maîtrise à ce moment-là car il s'est un peu exposé", nuançait-il. Tout ne pouvait évidemment pas être parfait, ça n'arrive jamais dans un match de foot. Cependant, l'Olympique lyonnais s'est rapproché de la Ligue des champions en montrant les muscles et en affichant une réelle supériorité sur son poursuivant. Lui reste désormais à maintenir un niveau semblable sur les deux dernières journées, à Toulouse et pour la réception de Lens. Car tout n'est pas terminé, le billet pour la C1 n'est pas encore acquis.