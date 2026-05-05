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Première Ligue : quels enjeux pour OL Lyonnes - Montpellier ?

  • par Tristan Le Pezennec

    • Largement en tête de Première Ligue, OL Lyonnes dispute son dernier match de saison régulière face au MHSC ce mercredi (17h) au GOLTC. Pour autant, la rencontre n’est pas dénuée d’enjeux.

    Les Lyonnaises n’auront rien à perdre ce mercredi. Qu’elles en profitent, ce sera la dernière fois avant un bon bout de temps. Il ne leur reste que quatre matchs à disputer, peut-être cinq, cette saison. Le groupe de Jonatan Giraldez affrontera le PSG en finale de Coupe de France dimanche (15h30). IL sera ensuite temps de se concentrer sur sa demi-finale de Première Ligue contre Nantes, puis, sur la finale de Ligue des champions face au FC Barcelone. Des échéances immenses, mais avant cela, la réception de Montpellier en guise de baisser de rideau de la saison régulière.

    Depuis la fin de la trêve internationale d’avril, OL Lyonnes joue deux fois par semaine. Un rythme soutenu avec lequel compose le staff rhodanien. Il devrait être tenté de faire largement tourner son effectif mercredi (17h), comme il l’avait fait la semaine dernière face à Nantes (1-1). Cela permet de donner davantage de temps de jeu aux remplaçantes habituelles ou aux joueuses en manque de rythme, mais aussi de faire découvrir le haut niveau aux jeunes de l’Académie.

    De la place pour les promesses lyonnaises

    Contre les Jaunes et Vertes, Maïssa Fathallah (17 ans) a été titularisée en charnière, Romane Rafalski (19 ans) occupant le couloir gauche, avec, devant elle, Lorna Chicha Douvier (20 ans). Au milieu, on retrouvait Charline Coutel (19 ans). Camille Marmillot, elle, a marqué le seul but lyonnais de la rencontre, pour sa première titularisation chez les professionnelles à 17 ans. Toutes ces footballeuses étaient déjà apparues avec l’équipe première, mais quatre Fenottes ont également pu effectuer leurs grands débuts. Sarah Rougeron (19 ans), Jade Derigent (16 ans), Océane Moreau-Tranchant (17 ans) et Kélya Figueira (18 ans) sont toutes entrées vers l’heure de jeu.

    Le MHSC en mode survie

    Avec le PSG en ligne de mire, les titulaires vont sans doute pouvoir se reposer un peu après la solide performance face à Arsenal en Ligue des champions (2-1, 3-1). Contre Montpellier, club mythique D1, les coéquipières de Christiane Endler endosseront un rôle d’arbitre dans la lutte pour le maintien. Dixième, le MHSC est, pour l’instant, la première équipe à se sauver. Si l’ASSE ne peut pratiquement plus revenir, le RC Lens, onzième, est à égalité avec les Héraultaises. L’objectif est simple pour elles. Elles ne doivent pas faire moins bien que les Lensoises, qui auront également un match compliqué à aborder. Les Nordistes se déplacent sur la pelouse du Paris FC, deuxième, qui devra gagner pour conserver sa place et ainsi jouer sa demi-finale à domicile.

    OL Lyonnes est à un tournant de sa saison. Champion de France en 2004 et 2005, le MHSC, qui dispute sa 24e saison consécutive en première division, est à un tournant de son histoire.

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