Ce samedi (21h), OL Lyonnes retrouve le championnat après la Coupe LFFP et la Coupe de France. Pour le rendez-vous à Fleury, Jonatan Giraldez a choisi de laisser Inès Benyahia ou encore Lindsey Heaps à la maison.

Il n'y a pas eu beaucoup de préparation pour ce déplacement en Île-de-France. Après la qualification en Coupe de France mercredi, Jonatan Giraldez a laissé un peu de repos à ses joueuses suite au déplacement en Côte d'Ivoire quelques jours avant. Alors la séance de ce vendredi matin a été l'unique pour préparer le voyage à Fleury ce samedi soir (21h). Néanmoins, sur les trois déplacements qui attendent OL Lyonnes sur la semaine à venir, l'Espagnol n'a pas fait de mystère : le plus important reste celui à Wolfsburg, mardi prochain en Ligue des champions. Assurées d'être en play-offs et de finir en tête de la Première Ligue, les Fenottes doivent voir ce déplacement à Fleury comme "un entraînement grandeur nature pour préparer au mieux" le rendez-vous européen.

Renard, Bacha et Dumornay de retour

Si l'on pouvait penser que Giraldez ferait tourner son effectif, il a plutôt surpris en convoquant un groupe presque au complet. Teagan Micah n'est toujours pas remise de sa commotion et enchaîne le travail en salle. Ce vendredi, elle a multiplié les coups de pédale à vélo avec Lindsey Heaps. Cette dernière ne fait d'ailleurs pas partie du groupe retenu, au même titre qu'Inès Benyahia, pas plus sur le terrain à la veille du match. Elma Nelhage ou encore Tarciane l'étaient bien, mais elles n'iront pas plus à Fleury. Malades mercredi, Alice Sombath et Sofie Svava tiendront bien leur place, tandis que Wendie Renard, Selma Bacha ou encore Melchie Dumornay font leur retour.

Le groupe d'OL Lyonnes : Endler, Belhadj - Bacha, Engen, Lawrence, Renard, Sombath, Svava - Damaris, Dumornay, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Chawinga, Diani, Hegerberg, Katoto