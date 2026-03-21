OL Académie : le programme du week-end

L’Académie de l’OL aura fort à faire ce week-end : toutes les catégories seront mobilisées et présentes sur les terrains.

Il faudra être sur tous les fronts. Les 21 et 22 mars, les cinq équipes de l’OL Académie disputeront chacune une rencontre. Pour ouvrir le bal, les U19 de Florent Balmont se déplaceront à Strasbourg ce samedi à 12h. Les Lyonnais auront à cœur de poursuivre leur belle dynamique du mois de mars (deux victoires) sur la pelouse alsacienne. Une dernière répétition idéale avant leur rendez-vous crucial face au Stade Rennais, le 5 avril à Décines, en quarts de finale de Coupe Gambardella.

Dans la foulée, les U17 entreront en scène. Opposés à la lanterne rouge du championnat, le RC Besançon, les coéquipiers de Bojan Zekovic auront l’ambition de renouer avec le succès. Restant sur deux matches sans victoire, les Lyonnais ont vu leur dauphin sochalien revenir à une longueur, ce qui renforce l’importance de cette rencontre.

La réserve en quête de rebond

Pour conclure ce samedi de football, la réserve dirigée par Gueïda Fofana recevra l’ASPTT Dijon au GOLTC, à 18h. Un rendez-vous capital pour ses joueurs, qui n’ont plus goûté à la victoire depuis un mois. Accrochés la semaine passée par Carnoux (2-2) après avoir pourtant mené 2-0, les Lyonnais manquent encore de constance et de sérénité.

Actuellement huitièmes avec 25 points, les partenaires de Yannis Lagha pourraient se rapprocher de leur objectif, le maintien en National 3, en cas de succès ce samedi. Pour cela, ils devront effacer le souvenir du match aller : réduits à dix après l’expulsion d’Ibrahim Halilou à la 40e minute, ils s’étaient inclinés 3-2 face aux Bourguignons.

Les féminines retrouvent le championnat

Le dimanche, les féminines seront à l'honneur. La réserve retrouvera la compétition après un mois d’interruption en championnat. Leaders avec cinq points d’avance sur leur dauphin cannois, les coéquipières de Romane Rafalski se déplaceront en Gironde (15h). Face à une formation bordelaise en difficulté au classement, les Lyonnaises espèrent prolonger leur série d’invincibilité en 2026.

Dans le même temps, les U19 féminines accueilleront le FC Nantes à Meyzieu. Fortes de leur large succès dans le derby face à l’ASSE (6-2), elles retrouvent elles aussi le championnat après un mois de pause. À trois points du PSG, les partenaires de Yasmine Benseba auront à cœur de réduire l’écart et de rester pleinement dans la course au titre.