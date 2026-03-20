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Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
Clinton Mata et Ruben Kluivert à l’échauffement lors de Young Boys Berne – OL (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

L’OL ne récupèrera aucun blessé pour Monaco

  • par David Hernandez

    • Après les retours de Moreira, Sulc et Fofana contre le Celta de Vigo, Paulo Fonseca ne retrouvera pas d’autres forces-vives contre Monaco (dimanche, 15h). Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles et Ernest Nuamah ne reviendront qu’après la trêve.

    Cela n’a duré qu’une vingtaine de minutes, mais ce fut suffisant pour voir la différence. En courant après le score, une fois l’heure de jeu passée, Paulo Fonseca s’est décidé à faire entrer Afonso Moreira et Pavel Sulc à la 67e minute. Une clameur a alors envahi le Parc OL, qui voyait deux espoirs d’un retournement de situation à vingt minutes de la fin. Cela n’a pas débouché sur une égalisation, mais les entrées du Portugais et du Tchèque ont clairement montré une variation dans le jeu offensif de l’OL. Dimanche (15h), contre Monaco, une titularisation de l’un des deux ou même des deux n’est pas à exclure à l’heure où la formation rhodanienne se doit de réagir.

    Des retours après la trêve, Morton suspendu

    Toutefois, il faudra attendre le retour de la trêve internationale pour voir l’OL de nouveau au complet. Cela ne sera que pour jouer la Ligue 1 malheureusement, et non pour être performant sur deux tableaux. Mais, dimanche (15h), Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur de nouveaux retours de blessures. Le Portugais a confirmé que Ruben Kluivert "ne sera pas là" au même titre qu’Ainsley Maitland-Niles, Ernest Nuamah et Noham Kamara. Tyler Morton sera quant à lui suspendu.

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