Mangala après OL - Celta (0-2) : "On doit se relever dès dimanche"

Faisant figure de favori après la phase de ligue, l'OL a coulé contre le Celta de Vigo. Éliminés dès les huitièmes de Ligue Europa, les Lyonnais veulent se ressaisir contre Monaco afin de ne pas tout perdre.
On n'imagine que ce n'était pas la grosse joie dans le vestiaire de l'OL. Comment décrire cette soirée avec cette défaite (0-2) ?
Orel Mangala : De la déception forcément. C'est sûr qu'on voulait faire autre chose dans cette compétition, malheureusement ça s'arrête aujourd'hui (jeudi soir). Donc on est logiquement déçus.
Comment est-ce qu'il fait un petit peu sur le tournoi de ce match ? Pas assez mal ?
Celta est bien rentré dans le match, après on prend un carton rouge et à 10 contre 11, pour la plupart du match, c'est un peu difficile. On a fait les efforts, mais voilà, on n'a pas su trouver la faille. Après, ils ont marqué en contre et voilà, on est punis.
"Le coach nous a dit qu'on avait été braves"
Après cette première phase, le sentiment là, c'est qu'il y a une part de gâchis que tout s'arrête aussi tôt ?
C'est sûr qu'on voulait faire autre chose, mais voilà, c'est le football, ça s'est passé comme ça. On doit se relever, on a un match dimanche à aller chercher et c'est sur ça qu'on doit se concentrer.
Quels ont été les mots du coach à la fin du match ?
À 10 contre 11, on a été braves, on a fait les efforts et voilà que le football, c'est pour les hommes forts et on doit se relever directement et se focaliser sur dimanche.
Comment décrire le sentiment que vous avez ? Plus que de la déception, qu'est-ce que c'est ?
C'est de la déception, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, on est déçus et voilà.
On est tous déçus.
Bien sûr cet été quand on était promis à la ligue 2 on aurait signé tous les jours pour notre situation actuelle.
Et les 13 victoires en trompe l'oeil (il y en a pas mal de chanceuses dedans) ont fait grimper les espoirs.
Mais quand même tout perdre en un mois ça fait hyper mal.
Parce que le Celta était vraiment prenable, parce que notre tableau d'Europa League était facile jusqu'en finale.
Pas de bol sur les blessés, mais pas de hasard non plus, on paie le manque de profondeur de banc avant le mercato d'hiver et la sur-utilisation de certains joueurs qui finissent cramés mentalement et/ou physiquement (AMN, Mata, Niakhaté, Tolisso, Morton, etc.)
Alors bien sûr Fonseca a fait des miracles avec cet effectif jusqu'au mois de février, et ensuite il doit gérer toutes ces blessures. Mais son coaching en revanche est toujours aussi mauvais.
Son changement à la mi-temps, faire sortir Yaremchuk faisait sa meilleure mi-temps depuis son arrivée, qui était essentiel en point de fixation pour gagner et tenir les longs ballons de Greif pour faire remonter le bloc, c'était absolument nécessaire de le garder sur le terrain. On a eu tellement de mal à sortir du pressing dans nos 25 mètres que la seule solution c'était d'allonger. Pour moi c'était le dernier joueur à sortir.
Pour laisser Endrick qui définitivement est une grande déception, il ne joue que pour lui, ne défend quasiment pas, fait que les mauvais choix. Il a cassé l'esprit collectif de l'équipe, j'espère limite le voir sur le banc les prochains matches.
Et pour faire rentrer l'abysmal Tessmann, encore une fois catastrophique et fautif sur le 1er but.
Avec les retours de Mangala au milieu et bientôt Kluivert en défense, je veux plus jamais le voir aligné.
Bref, c'est comme contre Manchester United l'an dernier, de l'ordre de la faute professionnelle ce coaching.
Petite dédicace à Abner, je peux vraiment plus. Il est constant dans la nullité depuis des mois, je veux vraiment plus le voir sur le terrain. Vivement que Fofana et Moreira soient à 100% et qu'on repasse en 433 avec Tagliafico arrière gauche parce que ce 532 avec Abner c'est infâme.
A l'inverse, encore bravo à Kango qui pour son 2ème match pro est encore vraiment pas mal.
Espérons qu'il continue à progresser à ce poste d'arrière droit qui est si faible avec AMN et Hateboer.
Niakhaté, je lui en veut même pas. Il a joué un nombre de matches absurde, la CAN c'était du grand n'importe quoi, il est secoué. Déjà Tagliafico aurait du prendre rouge et penalty à la 2ème minute. Moussa retient quand meme son geste, un jaune n'aurait pas été choquant mais ça peut pas passer 2 fois de suite.
En fait même avant son expulsion notre match est cata, on continue à vouloir ressortir au sol et construire d'en bas alors qu'ils font un pressing hyper intense. C'est quand même la base de la tactique qu'il faut allonger pour faire sauter la 1ère ligne de pressing. Quelle naiveté tactique.
On a eu tous les vents contraires et tout perdu en un mois. Quelle tristesse.
Allez maintenant l'équipe est presque au complet, ne perdons pas à Monaco et allons chercher ces nuls de marseillais au classement.
C'est clair que toujours vouloir relancer court quand l'adversaire le sait et du coup t'attends a presser haut est complètement absurde
Combien de fois on se met en danger bêtement...
Il faut savoir varier et aussi allonger