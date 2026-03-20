Mangala après OL - Celta (0-2) : "On doit se relever dès dimanche"

Faisant figure de favori après la phase de ligue, l'OL a coulé contre le Celta de Vigo. Éliminés dès les huitièmes de Ligue Europa, les Lyonnais veulent se ressaisir contre Monaco afin de ne pas tout perdre.

On n'imagine que ce n'était pas la grosse joie dans le vestiaire de l'OL. Comment décrire cette soirée avec cette défaite (0-2) ?

Orel Mangala : De la déception forcément. C'est sûr qu'on voulait faire autre chose dans cette compétition, malheureusement ça s'arrête aujourd'hui (jeudi soir). Donc on est logiquement déçus.

Comment est-ce qu'il fait un petit peu sur le tournoi de ce match ? Pas assez mal ?

Celta est bien rentré dans le match, après on prend un carton rouge et à 10 contre 11, pour la plupart du match, c'est un peu difficile. On a fait les efforts, mais voilà, on n'a pas su trouver la faille. Après, ils ont marqué en contre et voilà, on est punis.

"Le coach nous a dit qu'on avait été braves"

Après cette première phase, le sentiment là, c'est qu'il y a une part de gâchis que tout s'arrête aussi tôt ?

C'est sûr qu'on voulait faire autre chose, mais voilà, c'est le football, ça s'est passé comme ça. On doit se relever, on a un match dimanche à aller chercher et c'est sur ça qu'on doit se concentrer.

Quels ont été les mots du coach à la fin du match ?

À 10 contre 11, on a été braves, on a fait les efforts et voilà que le football, c'est pour les hommes forts et on doit se relever directement et se focaliser sur dimanche.

Comment décrire le sentiment que vous avez ? Plus que de la déception, qu'est-ce que c'est ?

C'est de la déception, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, on est déçus et voilà.