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Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l’OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Monaco : l'un des retours de blessure pourrait démarrer

  • par Gwendal Chabas

    • Tout juste revenus de blessure, Afonso Moreira, Pavel Šulc et Malick Fofana enchaîneront face à Monaco dimanche. L'un d'entre eux pourrait même être titulaire.

    On a vu sur les quelques minutes passées sur la pelouse jeudi qu'ils avaient grandement manqué à l'OL. Contre le Celta (0-2), Afonso Moreira et Pavel Šulc ont pu rejouer 20 minutes. Leur dynamisme, bien qu'inutile au tableau d'affichage, a redonné un peu d'allant aux Lyonnais. Malick Fofana, blessé depuis presque cinq mois, a lui disputé une dizaine de minutes.

    L'équipe comptera très vite sur eux dans sa quête de Ligue des champions. Dès dimanche face à Monaco (15 heures), comme le laisse penser le discours de Paulo Fonseca. Contre des Monégasques en pleine bourre, ces trois éléments ne seront pas de trop dans l'effectif rhodanien. Peut-être même auront-ils l'occasion d'apporter leurs qualités dès le coup d'envoi.

    "C’est un risque que nous devons prendre"

    En effet, le Portugais n'a pas exclu une titularisation de l'un d'entre eux, probablement du Tchèque ou de son compatriote, plus que du Belge. "Peut-être que certains de ces trois joueurs devront débuter car nous n’avons pas beaucoup de solutions actuellement. Mais je sais que si je commence avec l’un d’eux, il ne pourra pas jouer 90 minutes, a-t-il prévenu ce samedi. C’est un risque que nous devons prendre en ce moment, nous n’avons pas d’autre possibilité."

    Rappelons que pour ce choc entre le 4e et le 6e, Tyler Morton sera suspendu. Manqueront également à l'appel Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles et Noham Karama, Ernest Nuamah et Rémi Himbert, tous à l'infirmerie ou en reprise. Par rapport au revers en coupe d'Europe, Hans Hateboer et Rachid Ghezzal reviendront dans le groupe.

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