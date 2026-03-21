La déception de la Ligue Europa à peine digérée, l'OL doit remettre le bleu de chauffe dimanche. Un grand rendez-vous attend Paulo Fonseca et ses hommes face à Monaco.

Après ce genre de déconvenue, on a souvent envie de couper quelques jours et d'oublier. L'OL n'en a pas l'occasion. Ce dimanche, moins de 72 heures après l'élimination en Ligue Europa face au Celta (0-2), il reçoit Monaco. Un rebond est-il envisageable pour Paulo Fonseca et ses troupes ?

Quel travail avez-vous fait pour évacuer la déception de jeudi ?

Paulo Fonseca : "J'ai dit aux joueurs que c'est toujours difficile de lâcher une compétition dans laquelle nous pensions aller loin. Mais c'est le foot, nous n'avons pas le temps de faire des dramas. Il faut réagir. Nous ne cherchons pas d'excuses. La situation est positive en championnat, personne n'aurait pu l'imaginer à ce stade de la Ligue 1.

Ce que je veux, c'est que tout le groupe prenne ses responsabilités. Essayons de donner le meilleur de nous-mêmes jusqu'à la fin de la saison.

"On aura besoin de fortes personnalités'

Comment croire que l'usure ressentie sur les dernières rencontres aura disparu dimanche ?

Vous pouvez croire ce que vous voulez, moi je crois au travail et à mon ressenti de l’équipe. C'est vrai que nous ne faisons pas tout parfaitement, mais nous avons réalisé quelques bonnes choses. On a perdu dans des circonstances que nous connaissons, mais nous n’avons pas eu la capacité de bien faire les choses, ni d’être forts mentalement en ce moment. C'est pourquoi je dis qu'on ne veut pas d'excuses et qu'on doit faire mieux. Les joueurs savent les erreurs à ne plus commettre.

Comment trouvez-vous le vestiaire ? Ont-ils digéré ce revers ?

On aura besoin de fortes personnalités. Nous n'avons pas le temps de ressasser le dernier match. Notre prochaine partie sera difficile face à Monaco, qui est aujourd'hui une des meilleures formations de Ligue 1. Restons concentrés sur ce choc, car on ne peut pas changer le passé. En revanche, on peut corriger ce qu'on a mal fait jeudi et s'améliorer. Le succès est seulement pour les personnes fortes mentalement, et c'est ce que j'attends de nous.

On se souvient de ce qui s'est passé l'année dernière. L'élimination à Manchester puis le revers à Saint-Étienne étaient une expérience, on doit avoir appris de ça. On verra dimanche. Mais ce samedi, j'ai senti les gars prêts pour cette rencontre.