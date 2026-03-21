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Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Paulo Fonseca revient sur la sortie de Roman Yaremchuk face au Celta

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Pour certains, c'est une des explications au revers de jeudi face au Celta (0-2). Samedi, Paulo Fonseca s'est justifié de la sortie de Roman Yaremchuk à la mi-temps.

    Forcément, l'expulsion de Moussa Niakhaté dès la 20e a changé les plans. Et tout comme le fait que l'OL n'ait pas réussi à prendre le meilleur sur un Celta à 10 en seconde période la semaine dernière, ce fait de jeu a pesé dans la double confrontation (1-1, 0-2). C'est une explication crédible au revers de jeudi en Ligue Europa. Mais elle n'est sans doute pas la seule pour analyser l'élimination lyonnaise en 8es de finale.

    Alors que les Rhodaniens tenaient plutôt bon en 4-4-1 avec Roman Yaremchuk en pointe, Paulo Fonseca est repassé à cinq derrière à la pause avec l'entrée de Tanner Tessmann. C'est l'Ukrainien qui en a fait les frais. "Notre ligne défensive après le carton rouge était à quatre. L'adversaire exploitait tout le temps l'espace entre le latéral et le central. C'était impossible pour quatre défenseurs de couvrir tout l'espace, a justifié le Portugais ce samedi. Je pense qu'à cinq, on a stabilisé cette situation."

    L'OL misait sur Endrick pour les contres

    L'impression du coach lusitanien est tout de même mise à mal par l'ouverture du score de Javi Rueda (61e). Une période au retour des vestiaires durant laquelle l'Olympique lyonnais avait du mal à ressortir le ballon. "Comment pouvait-on attaquer à ce moment ? Sur des transitions rapides. Endrick a davantage le profil que Roman. On ne pouvait garder qu'un élément devant. Les Espagnols avaient fait la même chose à aller après l'exclusion de leur avant-centre. C'est impossible de presser un adversaire comme le Celta qui a un gars de plus sur la pelouse. En ce moment, c'est impossible face à une opposition qui gère bien tactiquement, a-t-il répété. D'ailleurs, à la fin, nous avons tenté de le faire, et on a concédé le deuxième but."

    On ne changera pas le résultat de cette rencontre, mais il faut reconnaître que le plan consistant à contrer les Galiciens a échoué. Et puisque l'OL est revenu à quatre après le changement Abner - Afonso Moreira (même si ce dernier arpentait tout le couloir gauche), on peut se dire que la solution n'a pas été trouvée par le staff pour pallier l'infériorité numérique.

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    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - sam 21 Mar 26 à 15 h 30

      « On a stabilisé cette situation… ». Ah bon ? À 4 défenseurs : 0-0. À 5 défenseurs : 0-2.
      Mauvaise lecture du match, encore et toujours, dès qu’il y a un peu de pression…

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