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Maghnes Akliouche face à Moussa Niakhaté lors de Monaco - OL
Maghnes Akliouche face à Moussa Niakhaté lors de Monaco – OL. (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

OL - Monaco : des Monégasques en forme à l’extérieur

  • par Elohan Latta

    • L'AS Monaco reste sur deux victoires de rang loin de ses bases. Une dynamique intéressante avant de se déplacer à Décines ce dimanche (15h).

    Les Monégasques voyagent très bien ces derniers temps. Méconnaissables depuis ce début d’année, les hommes de Sébastien Pocognoli ont le vent en poupe. Victorieuse de ses cinq dernières affiches de championnat, l’ASM se remet à rêver d’une qualification en Ligue des champions. À seulement quatre unités de l’OL, 4e et barragiste, les joueurs du Rocher sont en pleine réussite. Avec une moyenne de 2,6 buts inscrits lors des cinq succès, les coéquipiers de Denis Zakaria ont retrouvé un jeu offensif, dynamique et percutant.

    Des victoires face à Lens au PSG

    Sur ses cinq dernières victoires en Ligue 1, l’AS Monaco a reçu à trois reprises et s’est déplacée deux fois. À Louis-II, aucun adversaire n’a été en mesure de rivaliser, que ce soit Nantes (3-1), Angers (2-0) ou encore Brest (2-0). Mais c’est surtout à l’extérieur qu'elle a emmagasiné de la confiance. D’abord, dans une rencontre renversante, le club du Rocher est allé s’imposer à Bollaert face à Lens (3-2). Avant de réaliser un véritable exploit en venant à bout du PSG au Parc des Princes (3-1) lors de l’avant-dernière journée. On se souvient en outre du 2-2 en coupe d'Europe contre ces mêmes Parisiens dans leur enceinte.

    En arrivant à Décines, ce dimanche (15h), animé par un sentiment de revanche après le match aller perdu (1-3), tout laisse à penser que l'équipe princière vendra chèrement sa peau pour tenter de réussir la passe de trois à l’extérieur. D’autant plus qu'elle fera face à une formation lyonnaise assommée après son élimination face au Celta ce jeudi (0-2), et qui n’a plus gagné à domicile en championnat depuis le 15 février contre Nice (2-0). Cependant, le retour de Malick Fofana, Pavel Šulc ou encore Afonso Moreira sur le front de l’attaque pourrait mettre à mal le plan imaginé par Sébastien Pocognoli.

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