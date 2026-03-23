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Dominik Greif lors d'OL - Celta
Dominik Greif lors d’OL – Celta (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : huit matchs sans victoire, une première depuis 30 ans

  • par David Hernandez

    • Battu par Monaco dimanche, l'OL vient d'enchaîner un huitième match sans la moindre victoire. Il faut remonter à la saison 1995-1996 pour voir le club faire une aussi mauvaise série.

    Plus dure est la chute et plus dur est de s'en relever. L'état de grâce du début de l'année 2026 a laissé place aux doutes à l'OL. Après Strasbourg et Marseille, les Lyonnais se sont à nouveau inclinés contre un concurrent direct pour les places européennes. Face à Monaco (1-2), la bande de Paulo Fonseca a pourtant bien cru vaincre le signe indien avec l'ouverture du score de Pavel Sulc. Mais des décisions arbitrales litigieuses et une chute physique ont eu raison de cette première victoire depuis le 15 février dernier contre l'OGC Nice (2-0). Au moment de se plonger dans la trêve internationale, l'OL n'a donc pas repris confiance.

    Guy Stéphan avait "survécu" à cette disette

    Ce fameux mois de mars qui avait tout d'un tournant l'a finalement été négativement. Le revers dimanche porte désormais à huit la série de matchs sans succès pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers. Il y a bien longtemps que cela n'était plus arrivé au club lyonnais. Il faut remonter trente ans en arrière pour trouver la trace d'une telle spirale négative. Entre le 10 mars et 11 mai 1996, l'OL de Guy Stéphan avait connu pareille disette avec notamment la finale perdue en Coupe de la Ligue contre Metz. Cela n'avait pas coûté sa place à l'actuel adjoint de Didier Deschamps en équipe de France. Jean-Michel Aulas avait finalement attendu le mois de novembre de la même année pour se séparer de son coach après 4 victoires en 14 journées.

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