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Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
Mathys De Carvalho au duel lors d’Utrecht – OL (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

De Carvalho et Yaremchuk (OL) également appelés en sélection

  • par Elohan Latta
  • 3 Commentaires

    • La liste des joueurs de l'OL retenue pendant la trêve internationale s'allonge. Mathys De Carvalho et Roman Yaremchuk rejoignent respectivement le Portugal et l'Ukraine.

    Ils font partie des 15 internationaux qui vont quitter Décines durant la trêve. Le milieu de terrain de l’OL, Mathys De Carvalho, fait partie du groupe U20 avec le Portugal. Coutumier du fait qu’il n'ait plus disputé la moindre minute avec l’équipe professionnelle de l’Olympique lyonnais depuis le 29 janvier et la rencontre face au PAOK (4-2), le joueur de 20 ans pourra espérer retrouver du temps de jeu. En effet, souvent retenu dans le groupe de l'équipe première, malheureusement pour lui sans jouer, le milieu de terrain ne peut ainsi pas s’exprimer avec la réserve (270 minutes jouées cette saison).

    Lors du dernier rassemblement en novembre, il avait pu disputer un peu plus de 90 minutes réparties sur deux rencontres. Pour continuer ce championnat amical de la ligue élite U20, sa nation défiera la Suisse le 27 mars (18h). Puis la République tchèque, le 30 mars (17h). L’objectif est clair : conserver la série d’invincibilité dans la compétition (5 victoires, 1 nul) pour consolider le fauteuil de leader. 

    L'Ukraine tentera de décrocher son ticket pour le Mondial

    De son côté, l'attaquant puissant de l'OL, Roman Yaremchuk, rejoindra la sélection ukrainienne pour disputer les barrages d’accession à la Coupe du monde 2026. Pour obtenir son ticket pour le Mondial, sa nation devra en premier temps venir à bout de la Suède le 26 mars. Si elle y parvient, son destin se jouera lors d'une ultime confrontation face à la Pologne ou l'Albanie. Mais concernant l'attaquant lyonnais, difficile de savoir s'il pourra être apte lors de ce rassemblement. En effet, Paulo Fonseca a déclaré que son joueur a été "touché au tendon d'Achille" à la veille du match face à Monaco (1-2).

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    1. j.f.ol
      j.f.ol - lun 23 Mar 26 à 17 h 24

      Waouh, en sélection 😱
      Le level est faiblard pour ces 2 là

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - lun 23 Mar 26 à 17 h 37

      Satriano a encore brillé face au Real ce we ...

      Signaler
      1. j.f.ol
        j.f.ol - lun 23 Mar 26 à 17 h 46

        Précise le real ... 🤔y en a un paquet 😉
        Le foot Espagnol lui convient certainement mieux
        Le ballon court plus qu'en France

        Signaler

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