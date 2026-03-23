Wolfsburg - OL Lyonnes : une arbitre albanaise au sifflet

Ce mardi (18h45), la Ligue des champions est de retour pour OL Lyonnes. Les joueuses de Jonatan Giraldez se déplacent sur la pelouse de Wolfsburg pour le quart de finale aller. Une rencontre arbitrée par l'Albanaise, Emanuela Rusta.

La Coupe LFFP, la Coupe de France, le championnat et maintenant la Ligue des champions. Depuis le retour de la trêve internationale, les joueuses d'OL Lyonnes enchaînent les matchs et les compétitions. Tout se passe bien pour le moment pour les Fenottes, mais la plus importante de toutes repointe le bout de son nez ce mardi (18h45) en Allemagne. Privé de titre en Ligue des champions depuis 2022, le club lyonnais en a fait un objectif prioritaire. Avant de penser à une potentielle demi-finale contre Arsenal ou Chelsea, il faudra d'abord se défaire de Wolfsburg, un adversaire bien connu des Rhodaniennes.

Une première avec OL Lyonnes pour Rusta

Pour ce quart de finale aller, l'UEFA a choisi de miser sur un corps arbitral venu d'un peu partout en Europe. Si Emanuela Rusta pourra compter sur sa compatriote albanaise Mirjeta Salla comme assistante, l'autre arbitre de touche sera anglaise avec Nicoleta Bria. L'assistance vidéo sera quant à elle confiée à un duo suisse avec Michèle Schmölzer et Luca Cibelli. Enfin, la Roumaine Iuliana Demetrescu se chargera d'annoncer le temps additionnel et les changements.