OL, Tolisso, Letexier, Monaco... TKYDG en direct

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" revient sur la nouvelle défaite de l'OL face à Monaco (1-2). Un revers entaché de décisions arbitrales litigieuses.

    L'arbitrage au coeur d'une émission de "Tant qu'il y aura des Gones", ce n'est jamais bon signe. Malheureusement, ce lundi soir à partir de 19h, François Letexier va forcément occuper une place importante dans le débat de l'équipe TKYDG. La faute à une décision qui fait largement parler depuis dimanche après-midi et la défaite de l'OL face à Monaco (1-2). Sur le penalty concédé par Corentin Tolisso, le club lyonnais estime qu'il y a une faute au préalable de Zakaria sur Endrick dans le rond central. Le tirage de maillot n'a pas semblé suffisant pour que la VAR ne vienne dire à M. Letexier qu'il s'est trompé.

    Cela a provoqué la colère de Matthieu Louis-Jean, de Paulo Fonseca mais aussi de Corentin Tolisso. Toutefois, ce sujet arbitral ne doit faire oublier la série négative dans laquelle est l'OL depuis huit matchs désormais. Cela a relancé la course à la Ligue des champions avec cinq équipes qui se tiennent en cinq points. De quoi laisser craindre une absence d'Europe à sept journées de la fin ? Le staff et les supporters espèrent que le retour des blessés comme Pavel Sulc et Afonso Moreira aideront à relancer la machine après la trêve internationale.

    Rappelons que TKYDG vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.

    1 commentaire
    1. Jmd71
      Jmd71 - lun 23 Mar 26 à 19 h 25

      La 1ere ligne du reglement protocole/var, on est en plein dedans

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Vignette TKYDG 23 03 2026
    OL, Tolisso, Letexier, Monaco... TKYDG en direct 18:55
    Emanuela Rusta, arbitre albanaise
    Wolfsburg - OL Lyonnes : une arbitre albanaise au sifflet 17:30
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    De Carvalho et Yaremchuk (OL) également appelés en sélection 16:40
    Dominik Greif lors d'OL - Celta
    OL : huit matchs sans victoire, une première depuis 30 ans 15:50
    Afonso Moreira lors d'OL - PSG
    Ligue 1 : PSG - OL fixé au dimanche 19 avril à 20h45 15:01
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL - Monaco (1-2) : pourquoi Maciel a pris un rouge ? 14:10
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : quel calendrier pour l’OL et ses concurrents à l'Europe ? 13:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    François Letexier, l'un des Arbitres de Ligue 1
    OL - Monaco (1-2) : faute non sifflée sur Endrick, que dit le règlement ?  12:30
    Alice Sombath, défenseure d'OL Lyonnes
    Contre Fleury, Sombath a disputé son 100e match avec OL Lyonnes 11:45
    Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
    Le physique a aussi joué contre l’OL face à Monaco 11:00
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    Après OL - Monaco (1-2), Tolisso a échangé avec les supporters 10:15
    La déception des joueurs de l'OL contre Monaco
    OL : la course à la Ligue des champions plus serrée que jamais 09:30
    Pavel Sulc célébrant son but lors d'OL - Monaco
    OL - Monaco (1-2) : et pourtant, il y avait du mieux dans le jeu 08:45
    Sébastien Pocognoli, entraîneur de Monaco
    OL - Monaco (1-2) : Pocognoli en avait après Tagliafico 08:00
    Paulo Fonseca lors d'OL - Celta
    Fonseca après OL - Monaco (1-2) : "Ce n'est pas la 1re fois avec cet arbitre" 07:30
    Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo
    OL : Yaremchuk touché au tendon, des douleurs pour Fofana 22/03/26
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Louis-Jean après OL - Monaco (1-2) : "Ça commence à faire beaucoup d'erreurs" 22/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut