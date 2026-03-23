OL, Tolisso, Letexier, Monaco... TKYDG en direct

Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" revient sur la nouvelle défaite de l'OL face à Monaco (1-2). Un revers entaché de décisions arbitrales litigieuses.

L'arbitrage au coeur d'une émission de "Tant qu'il y aura des Gones", ce n'est jamais bon signe. Malheureusement, ce lundi soir à partir de 19h, François Letexier va forcément occuper une place importante dans le débat de l'équipe TKYDG. La faute à une décision qui fait largement parler depuis dimanche après-midi et la défaite de l'OL face à Monaco (1-2). Sur le penalty concédé par Corentin Tolisso, le club lyonnais estime qu'il y a une faute au préalable de Zakaria sur Endrick dans le rond central. Le tirage de maillot n'a pas semblé suffisant pour que la VAR ne vienne dire à M. Letexier qu'il s'est trompé.

Cela a provoqué la colère de Matthieu Louis-Jean, de Paulo Fonseca mais aussi de Corentin Tolisso. Toutefois, ce sujet arbitral ne doit faire oublier la série négative dans laquelle est l'OL depuis huit matchs désormais. Cela a relancé la course à la Ligue des champions avec cinq équipes qui se tiennent en cinq points. De quoi laisser craindre une absence d'Europe à sept journées de la fin ? Le staff et les supporters espèrent que le retour des blessés comme Pavel Sulc et Afonso Moreira aideront à relancer la machine après la trêve internationale.

Rappelons que TKYDG vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.