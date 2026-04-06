OL Académie : les U17 terminent 5es de la Future Cup

Après deux défaites pour lancer la Future Cup, les U17 de l’OL ont réussi à redresser la barre. Après leur courte victoire contre le Sporting Portugal (1-0), les jeunes Lyonnais terminent à la cinquième place de ce tournoi organisé par l’Ajax.

Au moment de faire le bilan, il y aura un peu moins de déception dans le discours de Samy Saci. Tout d’abord parce que ses joueurs ont réussi à relever la tête après un début de tournoi raté. Ensuite car la finale de la Future Cup a opposé le Real Madrid à Anderlecht, deux formations dans la poule de l’OL et qui avaient infligé les deux premières défaites du week-end aux U17. La preuve peut-être que les Lyonnais n’étaient pas tombés dans la bonne poule. Quoi qu’il en soit, les coéquipiers d’Ousmane Fofana, cousin de Malick, ont terminé ce tournoi organisé par l’Ajax Amsterdam de façon positive.

Un sprint final à ne pas rater en championnat

Après avoir pris le meilleur (3-0, Titalom sp, Nkelenda et Lazrak) sur le Bayer Leverkusen dimanche pour ne pas finir dernier de la poule B, l’OL n’a pas manqué son rendez-vous ce lundi pour le match de la cinquième place. Opposés au Sporting Lisbonne, les joueurs de Samy Saci et Mour Paye n’ont eu besoin que d’un but pour s’imposer. Ce week-end de Pâques n’a pas été parfait, mais il se termine au moins sur une note positive. Place désormais au championnat avec un choc à Troyes dimanche dans la course aux phases finales.