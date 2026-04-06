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Damaris Egurrola à l'entraînement des Pays-Bas
Damaris Egurrola à l’entraînement des Pays-Bas (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Damaris (OL Lyonnes) affrontera les Bleues avec les Pays-Bas

  • par David Hernandez

    • Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027, les Pays-Bas et la France s’affrontent deux fois durant la trêve d’avril. Damaris Egurrola sera présente dans les rangs néerlandais.

    Elle a mis à l’abri OL Lyonnes jeudi soir. Quand Melchie Dumornay avait fait le break quelques minutes plus tôt, Damaris Egurrola a permis aux Lyonnaises de respirer bien mieux avec ce 3-0 et donc deux buts à remonter pour Wolfsburg pour revenir à égalité sur l’ensemble des deux confrontations. Après la rencontre, la milieu n’a pas caché sa satisfaction d’avoir marqué un but décisif. Ce dimanche (16h), la Néerlandaise devrait être titulaire dans l’entrejeu lyonnais à Strasbourg.

    Quatre Lyonnaises chez les Bleues

    Après la demi-finale de Coupe de France féminine, il sera temps de mettre les voiles pour le rassemblement des Pays-Bas pendant la trêve internationale. Damaris fait en effet partie des nombreuses internationales qui quitteront Décines à partir de lundi. Durant quinze jours, les Oranje disputeront deux matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2027. Deux rencontres contre l’équipe de France féminine. L’occasion de recroiser la route de Selma Bacha, Marie-Antoinette Katoto, Alice Sombath et Kadidiatou Diani. Les deux duels se joueront le 14 avril à Breda puis le 18 avril à Auxerre.

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