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Alexandre Dujeux, entraîneur du SCO Angers
Alexandre Dujeux, entraîneur du SCO Angers (AFP)

Angers a "été solide" face à l’OL

  • par David Hernandez

    • Même s’il n’a pas montré grand-chose, Angers se satisfaisait du nul (0-0) obtenu contre l’OL dimanche. Un point qui met un terme à la mauvaise dynamique de cinq défaites en six matchs.

    Comme souvent dans un match nul, il y a ceux qui voient ce point comme une bonne chose et ceux qui ont un goût amer. Dimanche, en repartant d’Angers, l’OL était clairement dans la deuxième catégorie. Paulo Fonseca estime que son équipe  "méritait de gagner" mais avoue "qu’il aurait fallu en faire plus offensivement" pour y parvenir. 

    Les Lyonnais ont dominé, mais n’ont pas non plus survolé les débats. Dans le camp angevin, la frustration n’était pas vraiment au rendez-vous car ce nul 0-0 a permis de casser une dynamique négative de cinq défaites en six matchs. "Nous restions sur une défaite à domicile contre Nice, et à Lens. J’aime le fait qu’on a été solides contre une des belles équipes de Ligue 1, a souligné Alexandre Dujeux. On a été bien dans le don de soi, l’état d’esprit."

    Dujeux : "Une bonne performance"

    Si le coach du SCO se satisfaisait du point qui met désormais son équipe à l’abri dans la course au maintien, Dujeux aurait aimé que ses joueurs soient "plus actifs au début du match. On n’avançait pas assez sur le porteur, on n’arrivait pas à récupérer le ballon." Toutefois, le visage montré sur la deuxième partie de la première mi-temps "a été mieux, on a pu avancer avec nos pistons, notre milieu a été meilleur." Une "bonne performance" au bout du compte.

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