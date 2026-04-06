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Les U17 de l'OL à la Future Cup de l'Ajax Amsterdam
Les U17 de l’OL à la Future Cup de l’Ajax Amsterdam

OL Académie : les U17 joueront pour la 5e place à Amsterdam

  • par Alban Nivet

    • Après un début de tournoi compliqué, les U17 de l’OL ont relevé la tête dimanche à Amsterdam. Vainqueurs du Bayer Leverkusen (3-0), les jeunes Lyonnais disputeront finalement le match pour la 5e place de la Future Cup.

    Après un samedi difficile, les joueurs lyonnais ont su réagir. Battus par le Real Madrid (1-2) puis largement dominés par Anderlecht (2-6), ils avaient vu leurs espoirs de qualification pour le dernier carré s’envoler. Opposés à Leverkusen lors de la dernière rencontre de phase de groupes, les Lyonnais ont répondu présent avec une victoire nette (3-0), confirmant leur capacité à rebondir dans un tournoi relevé.

    Finir sur une note positive contre le Sporting

    Troisièmes de leur groupe, ils se retrouvent logiquement reversés dans les matchs de classement. Conformément au format de la compétition, les équipes classées 3e de leur groupe disputent une rencontre pour les 5e et 6e places finale. À 13h, les U17 lyonnais auront donc l’occasion de conclure leur tournoi sur une note positive contre le Sporting Portugal.

    Dans une compétition qui rassemble certaines des meilleures académies européennes, chaque match représente une opportunité de progression et de mise en valeur. Après un début délicat, cette victoire face à Leverkusen permet déjà de nuancer le bilan. Reste désormais à confirmer lors du dernier match pour quitter Amsterdam avec une dynamique plus positive.

    Classement Groupe B :

    1. Anderlecht - 9 points (10-3)

    2. Real Madrid - 6 points (6-4)

    3. Olympique Lyonnais - 3 points (6-8)

    4. Bayer Leverkusen - 0 point (1-8)

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