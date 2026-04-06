OL Lyonnes : un but pour un 300e match pour Hegerberg

Titulaire aux côtés de Marie-Antoinette Katoto contre Strasbourg, Ada Hegerberg a disputé son 300e match avec OL Lyonnes. L'attaquante norvégienne a inscrit un but pour fêter ce cap symbolique.

Un set de buts et une nouvelle finale au programme. Dimanche en fin d'après-midi, OL Lyonnes n'a laissé que des miettes (et encore) à Strasbourg en demi-finale de la Coupe de France. Les Fenottes retrouveront le PSG le 10 mai prochain, une affiche dont les Lyonnaises ont plus que l'habitude. L'occasion de décrocher un deuxième titre cette saison après le festival offensif dominical (0-6). Pointée du doigt depuis quelques matchs, l'attaque rhodanienne a répondu présente en Alsace avec notamment un doublé de Marie-Antoinette Katoto et un but d'Ada Hegerberg.

À la sixième place des plus capées à la fin de la saison

Ce rendez-vous de Coupe de France a d'ailleurs marqué un cap symbolique pour la Norvégienne. À Strasbourg, elle a disputé son 300e match avec OL Lyonnes et y a inscrit son 283e but, revenant désormais à 31 réalisations d'Eugénie Le Sommer. Ayant provoqué deux penaltys, Hegerberg aurait pu augmenter son capital but, mais elle a choisi de laisser le deuxième tir au but lyonnais à sa compère Katoto plutôt que de le tirer. Actuellement septième joueuse la plus capée d'OL Lyonnes, Ada Hegerberg va très logiquement passer devant Sarah Bouhaddi et ses 304 matchs d'ici à la fin de la saison.