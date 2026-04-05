Une semaine après le nul en championnat, OL Lyonnes a eu bien moins de mal à se défaire de Strasbourg. Grâce à leur victoire 6-0, les Fenottes rejoignent le PSG en finale de la Coupe de France, le 10 mai prochain.
Heureusement que les filles sont là. Dans le dimanche compliqué pour le club avec l’élimination en Gambardella et le nul 0-0 à Angers, OL Lyonnes est venu apporter une éclaircie. En déplacement à Strasbourg pour la deuxième fois en une semaine, les joueuses de Jonatan Giraldez ont eu bien moins de mal à se défaire du piégé alsacien qu’en championnat. Grâce à leur victoire 6-0, les Lyonnaises se qualifient pour la finale de la Coupe de France. Le 10 mai prochain, elles se frotteront au PSG pour un deuxième titre de la saison.
Les deux attaquantes marquent
Il n’aura fallu que cinq minutes pour tuer tout suspense à cette demi-finale. Quand Strasbourg avait posé des problèmes en Première Ligue, au point d’accrocher le nul (2-2), OL Lyonnes a très vite marqué son territoire ce dimanche. Dès la 3e minute, Sofie Svava a ouvert le score, suivie presque dans la foulée par Marie-Antoinette Katoto (2-0, 5e). Ayant choisi de mixer entre titulaires et remplaçantes de jeudi en Ligue des champions, Giraldez a vu son pari gagnant. Dans le 4-4-2 mis en place, l’ancienne Parisienne a signé un doublé, tandis qu’Ada Hegerberg y est allé de son but également.
Shrader aime Strasbourg
Avec une manita à la pause puisque Wendie Renard avait également marqué sur penalty, il n’y avait plus rien à espérer dans cette demi-finale. Les Fenottes ont géré ce très large avantage avec un triple changement avant même l’heure de jeu et les cinq changements utilisés à vingt minutes de la fin. Il fallait malgré tout un petit but pour que l’après-midi soit parfaite jusqu’au bout. Et il semblerait que l’air de Strasbourg plaise à Korbin Shrader qui a corsé l’addition à la 74e minute. L’Américaine avait déjà marqué une semaine auparavant. On reprochait le manque de réalisme des Lyonnaises depuis plusieurs matchs. Elles ont apporté une réponse dans cette demi-finale. Rendez-vous le 10 mai prochain à Valenciennes.
Faut qu'elles soient motiver les fenottes pour jouer un tel adversaire , ça fait peur de prononcer "professionnelles ",
Quand on voit le fossé qu'il y a entre les Qataries et les Lyonnes , c'est là que l'on s'aperçoit que de toute façon Nasser peut dormir tranquille , il disputera encore une finale malgré qu'il ne vide pas ses poches avec ses filles. Y a rien derrière ces deux , j'ai cru que le PFC pouvait jouer dans la cour des grandes , mais faut encore du talent et du travail.....
Ça viendra et plus vite que tu ne le penses.
Le PFC feminin et masculin va faire le job....
Hier personne pensait que le top14 distribuerait plus d'argent que la ligue1 et aujourd'hui c'est une réalité .
Laisser le temps au temps une chanson de Bachelet.
En tout cas le maintien est assuré et c'est ce que nous prédisaient tous les spécialistes de site et les journalistes qui n 'attendaient que ça avec le soutien des intervenants sur ce site....
Ah ben non ça ne sera pas possible cette saison en tout cas.
La qualif en LDC est toujours possible par contre. La relègation non mangez votre seum les supporters de pacotille.
De quel seum parles tu ? rien compris de ton texte.
Le toit du monde pour les fenottes, mais on y espère tous , j'en connais pas un qui pense le contraire.
Pour les garçons c'est autre chose , peut être que le ressort s'est détendu et ça devient plus difficile , mais comptable il ne sont pas éliminés pour une LE .
Les filles sur le toit de l'europe en mai pour faire fermer les derniers bouches.
Une qualif des hommes en LDC serait la cerise sur le gâteau..
Mais... t'es encore là ?... en plus pour parler de gones... va falloir brancher les neurones dans le bon sens 🤕
Sympa... les joueuses avec les supporters ! 👏🤝🫶OL'Ang'Elles, Kop Fenottes !!!
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slt Isabielle....Bizarre que leurs copains ne les suivent pas , ils doivent passer l'aspirateur a la maison !
Isa,
C'est Wendie qui a rameuté ses troupes pour qu'elles viennent signer et faire des selfies avec les supporters.
Sans elle, nous n'aurions pas cette photo, et c'est pour cela aussi, qu'elle est toujours importante dans le groupe.
Qu'elle joue ou pas .
Mais je ne t'apprends rien ! 😜
300e match de ADA !.... 👏👏👏🤗🫶
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Je n'ai pas pu voir la deuxième période... Apparemment je n'ai pas loupé grand chose ! Une excellente première période, appliquée, sérieuse, du mouvement. Ce match contre Wolfsburg a peut-être débloqué quelques esprits... Et le pire c'est qu'on sentait qu'elles étaient en gestion avec un 7e match en 30 jours. Ce bloc est désormais terminé, on peut aborder la fin de saison de la meilleure des manières. Bravo à elles.
Arsenal, elles, ont perdu 2-0 à domicile en Cup contre Brighton. Elles étaient sur une super série de résultats, celle-ci s'arrête net.
Juste pour l'anecdote, j'ai remarqué qu'il y avait un nouveau coiffeur à l'OL Lyonnes. J'ai presque confondu Tarciane avec Wendy et j'ai failli ne pas reconnaitre Yohannes.