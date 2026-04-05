Une semaine après le nul en championnat, OL Lyonnes a eu bien moins de mal à se défaire de Strasbourg. Grâce à leur victoire 6-0, les Fenottes rejoignent le PSG en finale de la Coupe de France, le 10 mai prochain.

Heureusement que les filles sont là. Dans le dimanche compliqué pour le club avec l’élimination en Gambardella et le nul 0-0 à Angers, OL Lyonnes est venu apporter une éclaircie. En déplacement à Strasbourg pour la deuxième fois en une semaine, les joueuses de Jonatan Giraldez ont eu bien moins de mal à se défaire du piégé alsacien qu’en championnat. Grâce à leur victoire 6-0, les Lyonnaises se qualifient pour la finale de la Coupe de France. Le 10 mai prochain, elles se frotteront au PSG pour un deuxième titre de la saison.

Les deux attaquantes marquent

Il n’aura fallu que cinq minutes pour tuer tout suspense à cette demi-finale. Quand Strasbourg avait posé des problèmes en Première Ligue, au point d’accrocher le nul (2-2), OL Lyonnes a très vite marqué son territoire ce dimanche. Dès la 3e minute, Sofie Svava a ouvert le score, suivie presque dans la foulée par Marie-Antoinette Katoto (2-0, 5e). Ayant choisi de mixer entre titulaires et remplaçantes de jeudi en Ligue des champions, Giraldez a vu son pari gagnant. Dans le 4-4-2 mis en place, l’ancienne Parisienne a signé un doublé, tandis qu’Ada Hegerberg y est allé de son but également.

Shrader aime Strasbourg

Avec une manita à la pause puisque Wendie Renard avait également marqué sur penalty, il n’y avait plus rien à espérer dans cette demi-finale. Les Fenottes ont géré ce très large avantage avec un triple changement avant même l’heure de jeu et les cinq changements utilisés à vingt minutes de la fin. Il fallait malgré tout un petit but pour que l’après-midi soit parfaite jusqu’au bout. Et il semblerait que l’air de Strasbourg plaise à Korbin Shrader qui a corsé l’addition à la 74e minute. L’Américaine avait déjà marqué une semaine auparavant. On reprochait le manque de réalisme des Lyonnaises depuis plusieurs matchs. Elles ont apporté une réponse dans cette demi-finale. Rendez-vous le 10 mai prochain à Valenciennes.