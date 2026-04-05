Angers - OL (0-0) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

Ce dimanche, l'OL n'a jamais vraiment inquiété Angers pour se mettre en position de l'emporter. Avec ce nul (0-0), les Lyonnais continuent de faire du surplace.
On n'a pas aimé
Une animation offensive inexistante
Sur le papier, voir Endrick, Pavel Sulc et Afonso Moreira alignés en même temps sur le terrain a de quoi donner quelques sueurs froides aux défenses de Ligue 1. Celle d'Angers a passé un après-midi des plus tranquilles ce dimanche (0-0). Dans le lot, Moreira a été le plus entreprenant, et heureusement, car autrement, on ne sait pas ce qu'aurait donné ce match. Toutefois, les initiatives du Portugais n'ont pas été couronnées de succès, entre précipitation et mauvais choix.
Mais ce fut toujours mieux que ce qu'a montré Endrick, encore une fois absent des débats au stade Raymond-Kopa. Cantonné à la ligne de touche, il n'a pas dépassé sa fonction et ses conduites de balle laissent franchement à désirer. Pour le troisième larron de cette attaque, sa sortie à la 55e minute pour ce qui ressemble à une blessure musculaire a traduit un match sans. Mais après avoir enchaîné 200 minutes durant la trêve en retour de blessure, Sulc n'avait peut-être plus la carburation nécessaire…
On a aimé
Niakhaté solide
Difficile de ressortir de réelles satisfactions individuelles dans une rencontre sans idée. Toutefois, l'OL repart d'Angers avec un clean sheet et ça reste à souligner. Décrié après Vigo, Niakhaté a plutôt montré une certaine assurance. Néanmoins, il ne faut pas manquer de souligner que le SCO n'a pas été l'adversaire le plus redoutable. Mais avec 8 duels remportés sur 11, 4 sur 5 dans les airs et de nombreuses interceptions, le Sénégalais a été solide aux côtés de Clinton Mata, à son avantage également. Mais ce fut bien maigre comme consolation.
Pas grand chose à aimer depuis 9 matchs.
On a pas le droit au bonheur en fait…On a vraiment l’impression que la série de victoire n’était la que pour nous faire rêver et ensuite bien nous écraser nos douces illusions avec leurs crampons…
Faut quand même être sacrément accroché quand on supporte Lyon…
Mamamia…
Bande d'enfants gâtés
Angers aurait pu jouer sans gardien...tout est dit
Bien évidemment, il est difficile à dire quelque chose sans vivre le quotidien de l'équipe, mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que quelque chose a changé dans le vestiaire.
L'équipe n'a plus rien à voir avec celle du début de saison qui se battait collectivement.
L'équipe d'aujourd'hui n'avait aucune envie, aucune rage.
Une vraie honte de se comporter comme ça dans un match pro.
Malheureusement, je ne crois pas que Fonseca ait la clé pour renverser la tendance.
Heureusement qu'on a engrangé beaucoup de points car l'équipe actuelle ne serait même pas capable d'assurer le maintien.
Ce qui est désolant et il fallait s'y attendre , c'est que Sulc a tout donné en sélection, ils l'ont utilisé un max deux fois 120' alors qu'il revenait de blessure , résultat l'OL le récupère cramé , il a été transparent et s'est reblessé. Bingo.
Hélas on a un ukrainien nul qui ne peut pas le remplacer , et Himbert est blessé .
Quant a tolisso la trêve ne lui a pas fait du bien , il est bouilli .
Je n'ai pas compris ce que faisais encore Tessmann sur le terrain , il est nul et ralentit le jeu.
Mangala ne devait pas avoir du temps de jeu ?
Il s'est reblessé ?
Juni38 Tolisso bouilli, depuis déjà presque 2 mois ... de quoi donner raison à DD !
Il manquait un 9 dans cette équipe, on le recrute en janvier, et il hoie aulier droit
Un 9 qui sait pas jouer dos au but c’est normal de l’envoyer côté droit.
Le hic c’est qu’il aurait dû marquer des buts et nada….
On a besoin de joueurs capables de marquer des buts.
Je regarde jouer Balogun ce soir et je pleure.
Nous on a Yaremchuk 🫣
Ha oui j’aime beaucoup Balogun, complet et adroit.
Yaremchuk c’est un Ajorque mais moins tueur.
En fait Fonseca veut un Drogba ou à défaut un David.
Mais on ne peut pas avoir ce type de joueur, c’est hors de prix.
Ça se goupille vraiment mal depuis Février, pourtant je suis convaincu qu’on a de bons joueurs.
cavegone "En fait Fonseca veut un Drogba ou à défaut un David. Mais on ne peut pas avoir ce type de joueur, c’est hors de prix".
Un bon entraîneur fait au mieux avec ce qu'il a en rayon, ne doit pas révêr de ce qu'il n'a pas, il entraîne l'OL et pas une des 10 premières équipes UEFA !
Cela devrait vouloir dire gérer le physique sur la durée (celle de la saison), faire des rotations, impliquer tout le monde, travailler des automatismes, différents plans de jeux et différentes options .. en lieu de quoi un jeu de possession stérile et très énergivore, la plus mauvaise attaque des 10 premiers de Ligue 1 également, alors que nous sommes sur une série de 5 matchs dans le money time du niveau des 5 derniers du championnat, là encore factuel. Quand tout allait bien qu'on tournait en surrégime nous n'avons pas voulu voir les limites de son coachnig, et maintenant ses limites nous saute au visage. Et pourtant des matchs avec régulièrement plus de 40000 spectateurs au Groupama, 800 à Angers pour voir une purge pareil alors qu'on prétend vouloir jouer la coupe d'Europe, de qui se moque t'on ?
Il n'y a que Moreira à sauver du match. Tout le reste a été inexistant.
Mention spéciale à Endrick, le super crack du Real que tout le monde nous envie, et qui a été tellement inexistant qu'on aurait aussi bien pu jouer à dix sans jamais voir la différence. Dire qu'il rêvait de prendre la place de Mbappé! Atterris, gamin. Pour le moment, t'as même pas les épaules pour être titulaire dans un club de L1. Je suis sûr qu'on a quinze joueurs dans la réserve qui seraient un peu plus motivés pour courir. Dommage qu'on ait préféré prêter les deux plus prometteurs pour se retrouver avec Yaremchuk en pointe...
Pour le reste, on admirera encore la gestion sublime de Fonseca qui titularise un Sulc rincé qui vient d'aligner deux matchs complets avec prolongations en une semaine, et qui le garde sur le terrain jusqu'à ce qu'il se blesse. Du vrai coaching de génie, ça. Et puis c'est vrai que ça aurait dommage de se passer d'un grand technicien comme Tessmann contre une équipe regroupée à neuf dans sa surface. Quel génie tactique. Quelle vision.
Bon courage à ceux qui vont continuer à s'infliger ça jusqu'en mai, sincèrement. En ce qui me concerne, la saison est terminée et la prochaine ne commencera qu'au licenciement de Fonseca, et pas avant.
Ah non la c'est pas crédible...
Depuis plusieurs mois tu nous répète que tu va arrêter de regarder les matchs...
Et on a le droit à tes pavés à chaque fois..
Tu devrait te changer les idées, j'ai passé une excellente apres midi pour ma part, apres avoir subi une premiere mi-temps indigeste...
Essaye, ça t'évitera de répéter les mêmes aigreurs vu que celle ci te sont insupportable!
Et puis que l'on gagnent ou que l'on perdent c'est toujours la meme chose tes commentaires.
En oubliant de dire que ta part de responsabilité est énorme.. 😉
https://www.olympique-et-lyonnais.com/mangala-ol-on-vise-la-ligue-des-champions,394870.html ?????
J'avais écrit "les paroles c'est bien, les actes c'est mieux !
Cet après midi on avait une occasion unique de se ressaisir, et de rester dans la course et qu'a t'on vu un match et un comportement indignes !
Fonseca est évidemment responsable de rien, les joueurs non plus, il ne faut surtout pas les critiquer ! Tout ce qui va se passer c'est qu'on va en arriver à dégoûter de plus en plus les français (et peut être pas que) du foot professionnel masculin surpayé, là aussi une forme de réalité. Satriano 3 buts en 10 matchs à Gétafe contre 3 en 17 à l'OL, est ce que Fonseca sait faire jouer ses attaquants ? la possession stérile oui, très énergivore oui, la plus mauvaise attaque des 10 premiers de Ligue 1 également, mais aussi que nous sommes sur une série de 5 matchs dans le money time du niveau des 5 derniers du championnat, Et pourtant des matchs avec régulièrement plus de 40000 spectateurs au Groupama, 800 à Angers pour voir une purge pareil alors qu'on prétend vouloir jouer la coupe d'Europe, de qui se moque t'on ? tirez en les conclusions que vous voulez ...
Après avoir vendangé des points contre le Havre, PFC et Angers, et perdu contre OM, Lens, Strasbourg et Monaco, il va falloir m'expliquer comment on va se qualifier en coupe d'Europe, en devant jouer PSG, Lens, Toulouse, Lorient et Rennes ? l'OL un club à la dérive depuis 2019, sans fierté, sans orgueil, qui vit sur son prestige passé, toujours les mêmes phrases creuses pour expliquer l'inacceptable, relégable début 2024, le 3e budget de Ligue 1, ce club que Juni, Bosz, et Blanc n'ont pas reconnu, ceux qui ont été comme Gonalons traités comme des malpropres par JMA, il faut ouvrir les yeux, avec le bilan financier laissé par Aulas l'endettement colossal d'un club en déclin (pour se faire un max de pognon et le défiscaliser ...) et aggravé par Textor qui a payé l'OL 2 fois trop cher (où est passé le fric ?) , une trajectoire à la Bordeaux qui revient d'actualité chaque fin de saison est très inquiétante.
Et pourtant j'ai fait parti de ces gogos qui y ont cru un peu en début de saison, une belle solidarité, des noms moins clinquants, .. et maintenant après 2 mois de sabordage en règle, les quelques rats qui ont une valeur marchande vont quitter le navire, les autres attendre pour partir libres ou pour partir avec un gros chèque (Fonseca ?). Je ne voudrais pas être Cassandre et souhaite me tromper mais ai bien peur d'avoir raison,
Je ne pensais pas si bien dire, PATHETIQUE, bien triste et écoeurant ...