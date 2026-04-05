Angers - OL (0-0) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir

Ce dimanche, l'OL n'a jamais vraiment inquiété Angers pour se mettre en position de l'emporter. Avec ce nul (0-0), les Lyonnais continuent de faire du surplace.

On n'a pas aimé

Une animation offensive inexistante

Sur le papier, voir Endrick, Pavel Sulc et Afonso Moreira alignés en même temps sur le terrain a de quoi donner quelques sueurs froides aux défenses de Ligue 1. Celle d'Angers a passé un après-midi des plus tranquilles ce dimanche (0-0). Dans le lot, Moreira a été le plus entreprenant, et heureusement, car autrement, on ne sait pas ce qu'aurait donné ce match. Toutefois, les initiatives du Portugais n'ont pas été couronnées de succès, entre précipitation et mauvais choix.

Mais ce fut toujours mieux que ce qu'a montré Endrick, encore une fois absent des débats au stade Raymond-Kopa. Cantonné à la ligne de touche, il n'a pas dépassé sa fonction et ses conduites de balle laissent franchement à désirer. Pour le troisième larron de cette attaque, sa sortie à la 55e minute pour ce qui ressemble à une blessure musculaire a traduit un match sans. Mais après avoir enchaîné 200 minutes durant la trêve en retour de blessure, Sulc n'avait peut-être plus la carburation nécessaire…

On a aimé

Niakhaté solide

Difficile de ressortir de réelles satisfactions individuelles dans une rencontre sans idée. Toutefois, l'OL repart d'Angers avec un clean sheet et ça reste à souligner. Décrié après Vigo, Niakhaté a plutôt montré une certaine assurance. Néanmoins, il ne faut pas manquer de souligner que le SCO n'a pas été l'adversaire le plus redoutable. Mais avec 8 duels remportés sur 11, 4 sur 5 dans les airs et de nombreuses interceptions, le Sénégalais a été solide aux côtés de Clinton Mata, à son avantage également. Mais ce fut bien maigre comme consolation.