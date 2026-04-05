Dimanche, l'OL retrouvait une grosse partie de son groupe. Toutefois, les problèmes physiques n'ont pas encore disparu. Pavel Sulc est sorti blessé, tandis que Corentin Tolisso n'était pas à 100% avant le match.
L'année 2026 avait très bien commencé, mais elle commence à virer tranquillement au cauchemar. Il y a d'un côté le sportif avec les éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa et désormais cette 5e place provisoire au classement. Et il y a le côté physique qui explique aussi en partie le sportif. Avec la trêve internationale, tous les supporters espéraient un retour à la normale. Le communiqué sur Malick Fofana a déjà un peu douché ces espoirs. Néanmoins, à Angers, l'OL avait retrouvé Ainsley Maitland-Niles et Paulo Fonseca comptait sur la venue de Lorient pour intégrer Ernest Nuamah et Ruben Kluivert. De bonnes nouvelles avant d'attaquer le sprint final.
"Avec Tolisso, nous voulons éviter les risques"
Oui mais voilà, rien ne tourne plus rond à Lyon depuis plusieurs semaines et le voyage en Maine-et-Loire a encore fait un peu de casse. Parmi les absents regrettables courant mars, Pavel Sulc avait repris tambour battant il y a deux semaines. La trêve internationale n'a pas fait de bien avec 200 minutes en deux matchs et le Tchèque semble l'avoir payé à Angers. "Il restait sur 2 matchs internationaux , avec beaucoup de temps de jeu, a rappelé Paulo Fonseca en conférence de presse. On a voulu le faire bien se reposer à son retour. Il ne s’est pratiquement pas entraîné, on va voir ce problème avec le staff médical."
Une blessure musculaire qui devrait donc le faire rater quelques matchs. À cette nouvelle mauvaise annonce s'est ajoutée la sortie sur précaution de Corentin Tolisso. "Il était douteux jusqu’à notre arrivée à Angers, en raison d’un petit problème musculaire. Il avait fait un traitement et était prêt à jouer, mais j’ai senti quand il a frappé en deuxième mi-temps qu’il y avait un petit problème, et il valait mieux arrêter là, parce que nous voulons éviter les risques en ce moment." Car oui, l'OL est encore loin d'être guéri.
On est déjà au bout du rouleau physiquement, un retour de trêve (certes internationale mais quand même)…ça promet pour nos 6 prochaines finales…
T'as raison, Paulo, aligne des mecs complètement rincés qui reviennent juste de blessure, ça t'a super bien réussi jusqu'à présent.
a ne rien comprendre ! Fonseca a encore eu tout faux Aujourd'hui ! Sulk rentre carbo de deux matches avec prolongation, et bien si tu veux pas mettre Yaremshuk tu mets Endrix en 9 et Karabec sur le côté et Sulk rentre à la 60 eme ! il y a un doute sur Tolisso ,tu as Mangala ,Merah Nyartey pourquoi ne pas oser ? Au lieu de ça Tolisso sort cuit et qui rentre Ghezal ! ahurissant ! si tu veux foirer une finde saison et bien c est gagné ! trop c est trop ! pas a la hauteur du projet , il aura tout foiré, même si les blessures ont fortement influencé nos derniers résultats !!!!!
On finira pas dans les 4 premiers
Après avoir rêvé jusque début mars, le réveil est difficile
La fin de saison a été complètement ratée pour plusieurs raisons, dommage
Ça ouvre quand le mercato ?
C'est clair que si Tolisso est amoindrie je vois pas l'intérêt de l'aligner..
Et si Tessman et Endrick sont cuit par leur voyage aux USA on pouvais aligner Mangala et Karabec titulaire et faire entré le brésilien à la fin..
Pour Sulc son match etait mardi je l'aurai aussi aligné d'entrée..
Bon mais aujourd'hui sur la premiere mi-temps que j'ai vu sincèrement ils sont tous à la rue..
Moreira y compris avec ses 3 corners identiques dans les bras du gardien et ses ballons perdus, pas un pour rattraper l'autre..
Ahurissante gestion des entraîneurs et que dire des joueurs ...
Le coach Tchèque qui fait jouer Sulc tout juste revenu de blessure environ 110 minutes et 120 minutes (j'ai compté les TA) et titulaire avec Fonseca aujourd'hui ...
Il faut vraiment être stupide ...
Les joueurs sont catastrophiques et que dire des attitudes ...
Le coach et son staff sont médiocres concernant les compositions et la tactique ...
Un supporter extrêmement déçu et énervé ...
C'est vrai que l'on peut se poser beaucoup de questions sur la gestion des joueurs qui reviennent de blessure! En faite sur la gestion de l'effectif en général !
Nos joueurs sont censés être ds sportifs de haut niveau et ils sont fatigués après une trêve!!! J'ai vu le derby Losc -Lens et les lillois étaient loins d'être fatigués !
Pour les internationaux je veux bien par rapport aux voyages et dans ce cas tu mets sur le banc.
Je commence vraiment à douter de la gestion de Fonseca et son staff.
C'est fait , l'OL dégringole à la 6ème place après cette série de 9 matchs sans victoire ( une première depuis Domenech 😵💫🫣 ) .
Et dire qu'il y avait 5 points d'avance sur lille début mars ..
Ça devient chaud pour nous la 🤔
Bon il n'y a pas beaucoup de différence de pts entre la sixième et 3ème place, rien n'est encore perdu. Par contre derrière il n'y a pas beaucoup de pts non plus entre la 8ème et 6ème.
Fait chier pour Sulc qui est de nouveau blessé, que ce soit Fonseca ou l'entraîneur Tchèque voilà deux personnes qui ont grillé notre meilleur joueur dans la saison. Absent 3 semaines ça veut dire qu'il va louper au moins 3 matchs sur les 6 qui restent.
Il y avait 12 points d’avance sur Lille et 5 sur OM à la 81eme au vélodrome !
On était quasiment assuré de jouer les barrages de LDC à minima.
Malheureusement ce nul contre Angers est celui de trop, on va au parc des princes dans deux semaines et on a un mois de Mai horrible avec Lens, Rennes et Toulouse à l’extérieur sachant qu’on est déjà 6eme.
La saison s’est terminé à Strasbourg il y a 9 matchs.
Au final on va finir 7eme et c’est notre classement moyen sur 5 dernières saisons, c’est également notre classement en fonction du budget il me semble.
Donc pas de surperformance ni de sous performance, Louis Jean, Fonseca et Kang auront donc fait un travail moyen sans plus.
C’est déjà ça, avant eux on finissait 7eme mais avec un budget et des salaires de cadors
Quand on est plus en capacité de marquer et tuer les matchs voilà ce qu’il se passe…
6ieme c’est Europa conference ? C’est notre niveau.
...ce qui se passe.
Le ptit Gouiri qui marque encore un but 👍
Au moins celle la on arrivera peut être à la gagner.
Il y a des joueurs qu'il faut parfois faire entrer qu'en deuxième partie. On épuise des joueurs dynamiques en première partie alors que généralement la seconde est cruciale pour porter les meilleurs coups.
Chez les fenottes, Chawinga et Dumornay avaient permis une bonne deuxième mi-temps contre Wolfburg.
Autant on était en sur-régime au début de l’hiver, autant depuis 8 matchs on se saborde… ça me rappelle un peu la gestion du match contre Manchester l’an dernier, mais sur plusieurs matchs. On manque certes de profondeur de banc, mais à l’évidence on ne voit pas les solutions simple (Sulc et Tolisso cramés donc sur le banc!)
Sauf gros rebond, ça sent vraiment la fin de saison pourrie et les regrets après une série incroyable qui avait montré une sacré dynamique et un super esprit d’équipe.
Tu vois jouer Monaco, en ce moment,c 'est quand même une division au-dessus de nous.
Ça fait mal au fondement, mais je préfère voir ce Monaco-là en ligue des Champions plutôt que nous, surtout pour les exploits qu'aurait été capable d'y faire notre Fonseca, qui se ferait probablement sortir en huitièmes avec le PSG.
On n'a pas fini de les payer cher, ces treize victoires d'affilée qui ont regonflé l'ego de notre coach, cramé les joueurs et envoyé à l'infirmerie la moitié de l'effectif.
Ras le bol de Fonseca. La gestion du groupe est catastrophique, les blessés je suis sûr qu'une partie en est de sa faute ! Exemple clair aujourd'hui en faisant jouer Sulc alors qu'il a joué 4h avec la sélection plus les voyages. Trop de sabordage, de mauvais choix, une équipe qui finit sur les rotules physiquement et même mentalement on sent bien qu'il y a plus la même énergie... C'est pour quand le retour de Pierre Sage ?
"Sur les quatre dernier matchs de Ligue 1, l’OL n’a marqué qu’un seul but dans le jeu, face à Monaco. Aucun face au Havre, Paris FC et désormais Angers. "
En deux mois, on est passé du record de Gérard Houllier à celui de Raymond Domenech...
Je trouve que ça résume assez bien la carrière de Fonseca...