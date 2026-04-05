Dimanche, l'OL retrouvait une grosse partie de son groupe. Toutefois, les problèmes physiques n'ont pas encore disparu. Pavel Sulc est sorti blessé, tandis que Corentin Tolisso n'était pas à 100% avant le match.

L'année 2026 avait très bien commencé, mais elle commence à virer tranquillement au cauchemar. Il y a d'un côté le sportif avec les éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa et désormais cette 5e place provisoire au classement. Et il y a le côté physique qui explique aussi en partie le sportif. Avec la trêve internationale, tous les supporters espéraient un retour à la normale. Le communiqué sur Malick Fofana a déjà un peu douché ces espoirs. Néanmoins, à Angers, l'OL avait retrouvé Ainsley Maitland-Niles et Paulo Fonseca comptait sur la venue de Lorient pour intégrer Ernest Nuamah et Ruben Kluivert. De bonnes nouvelles avant d'attaquer le sprint final.

"Avec Tolisso, nous voulons éviter les risques"

Oui mais voilà, rien ne tourne plus rond à Lyon depuis plusieurs semaines et le voyage en Maine-et-Loire a encore fait un peu de casse. Parmi les absents regrettables courant mars, Pavel Sulc avait repris tambour battant il y a deux semaines. La trêve internationale n'a pas fait de bien avec 200 minutes en deux matchs et le Tchèque semble l'avoir payé à Angers. "Il restait sur 2 matchs internationaux , avec beaucoup de temps de jeu, a rappelé Paulo Fonseca en conférence de presse. On a voulu le faire bien se reposer à son retour. Il ne s’est pratiquement pas entraîné, on va voir ce problème avec le staff médical."

Une blessure musculaire qui devrait donc le faire rater quelques matchs. À cette nouvelle mauvaise annonce s'est ajoutée la sortie sur précaution de Corentin Tolisso. "Il était douteux jusqu’à notre arrivée à Angers, en raison d’un petit problème musculaire. Il avait fait un traitement et était prêt à jouer, mais j’ai senti quand il a frappé en deuxième mi-temps qu’il y avait un petit problème, et il valait mieux arrêter là, parce que nous voulons éviter les risques en ce moment." Car oui, l'OL est encore loin d'être guéri.