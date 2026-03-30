OL : intervention chirurgicale pour Fofana, absent à Angers

Opéré en octobre dernier, Malick Fofana entrevoit peut-être le bout du tunnel. Si le Belge manquera le match de l'OL à Angers, l'ailier a subi une nouvelle opération bénigne pour enlever la gêne qu'il avait ressentie avant Monaco.
Après la défaite contre Monaco, Paulo Fonseca avait laissé entendre que Malick Fofana n'avait pas plus de 10 à 15 minutes dans les jambes, la faute à l'apparition d'une nouvelle gêne à la cheville à la veille du match. Le retour en pleine forme du Belge n'allait pas être pour tout de suite, mais la trêve internationale avait pour elle de laisser à l'OL et Fofana deux semaines pour se remettre sur pied. Il faudra patienter encore un peu puisque l'ailier des Diables Rouges ne fera pas le déplacement à Angers, dimanche (15h) pour le retour de la Ligue 1, comme l'a appris Olympique-et-Lyonnais.
Une intervention pour enlever la gêne ressentie
Ce lundi, le club lyonnais a communiqué une nouvelle intervention chirurgicale pour Malick Fofana durant cette trêve. "Malick Fofana a subi une intervention chirurgicale bénigne au niveau de sa cheville droite pour enlever le matériel chirurgical mis en place lors de son opération en octobre dernier." Cette nouvelle opération a pour but d'enlever la gêne ressentie avant le match contre Monaco, mais cela repousse encore un peu la possibilité de revoir Malick Fofana en pleine possession de ses moyens d'ici à la fin de la saison. Mais sur le moyen terme, cela ressemble plutôt à une bonne nouvelle dans le processus de récupération. Reste à savoir combien de temps prendra tout ça et l'OL n'a pas communiqué sur la durée que pourra prendre. Mais cela pourrait bien pousser de deux à quatre semaines...
Le temps qu'il retrouve du rythme, on ne le reverra pas à 100% cette saison.
Cette trêve était la dernière chance de le voir se préparer pour revenir en forme en cette fin de saison.
Merci Doukouré !
On remercie encore les bouchers strasbourgeois de nous avoir flinguer notre ailier titulaire et une bonne partie de notre saison...et Tagialafico qui prends un nombre de match de suspension quasi similaire.
Ca me dégoûte...mais c'est l'OL, ça glisse !
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi on l’a autorisé à jouer alors qu’il ressentait des douleurs. C’est incompréhensible !
Ils lui enlèvent certainement un résidu de fil qui ne s'est pas totalement résorbé. Ça arrive. Ça devait le gêner un peu, mais pas suffisamment pour décider de le réopérer jusque là.
C'est une opération bénigne. Il pourra reprendre l'entrainement au bout de quelques jours, donc il ne va pas perdre le travail de ces derniers mois de reprise. Il sera surement apte à jouer le match suivant, et enfin libéré de ses pépins !
Selon Rosenior, y avait pas faute sur lui.
Vu leurs situations physiques, peu de chances de voir Nuamah et Fofana partir cet été...
Vu que l'OL aura sûrement besoin d'une grosse vente, j'ai peur pour Morton ou Sulc.
Espérons en tout cas que le pitre Tessman dégagera cet été.
Oui, là on est déjà en train de jouer notre mercato !
Nuamah, Fofana et Mangala n'auront pas retrouvé du temps de jeu et donc de la valeur d'ici cet été. Il serait plus logique de les conserver un an de plus. A voir en fonction des contrats...
Il va donc falloir faire des grosses ventes avec le reste. Ou alors beaucoup de petites ventes. Morton, Sulc et Moreira vont être en tête de liste, ainsi que certains jeunes sur lesquels Fonseca ne compte pas (potentiellement Molebe, AGR, et autres).
Si on vend les 3 on aura renfloué les caisses, mais le niveau de l'équipe en prendra un coup... Enfin bon, je pense qu'on y est tous préparé !
Il y a Abner, Tessmann qui peuvent être vendus. Si Fofana reste, j'ai bien peur que ça soit Moreira qui soit sacrifié.
On oublie pas Niakhaté (gros salaire et bonne saison), est ce que si un club arrive avec 20M le club le garde ? Pas sur.
AMN est en fin de contrat en 2027, une prolongation ou un départ ?
J'espère que Mangala va se relancer et aller à la CDM pour remonter sa côte et partir car il a également un gros salaire.
Il y a Kluivert aussi qui a reçu une offre cet hiver, la rumeur disait un montant incroyable, est-ce vrai ?
Tolisso va sans doute être demandé également (si je devais garder un joueur à gros salaire c'est lui) et pourquoi pas le prolonger en lissant son salaire sur plusieurs années. Bref ça va être un sacré chantier cet été
Pendant la série de victoires, je disais que le plus important était la qualif directe en LDC car cela permet de moins vendre (en quantité) et de mieux vendre (en valeur). Maintenant on va trembler pour chaque joueur.
Abner tout dépend du destin de Tagliafico j'imagine.
Tessmann par contre oui. Dans l'idéal il faudrait le vendre juste après la CDM, chez lui aux US, il y a moyen qu'il plaise à des recruteurs.
Moreira selon moi il va partir. Dans l'optique ou Fofana a besoin de temps pour revenir et être bien vendu, on ne va pas pouvoir faire une saison avec deux top ailiers gauche.
Le reste est très imprévisible. Tout dépend des offres que l'on va recevoir. Effectivement des belles offres pour des joueurs en fin de carrière comme Niakhaté, Tagliafico, voir même Tolisso, je ne sais pas si on pourra refuser...
Tolisso me semble quand même être le pilier du club, sans lui sur le terrain, et surtout sans sa mentalité et son apport dans le groupe, ça peut être très compliqué.
ça fera 2 nouvelles recrues pour l'an prochain, sans coût de transfert.
Si on ne se qualifie pas en ldc tout le monde est à vendre et tout le monde sera vendu
Même avec une qualification rien n’est sûr alors sans …
L'élément positif, c'est que nous avons vu un réservoir de jeunes qui seront plus « matures » l'an prochain, ce qui est extrêmement valorisant pour ceux que nous avons vus cette saison et ceux qui frappent à la porte.
Ça fait chier quand même…
Les deux semaines de pause lui aurait permis de pouvoir commencer un match et faire 60 minutes à Angers.
La même si c’est juste une escarmouche, il est obligé de s’arrêter 5/6 jours pour la cicatrisation.
Plus le temps de reprendre du muscle 5/6 jours.
Il sera peut être là pour le match de Paris en remplaçant.
Ça ne devrait pas trop le retarder pour rejouer .
Mais il ne restera plus beaucoup de matchs.
Encore merci aux bouchers de ligue 1 qui l'ont séché en pleine course plusieurs fois , et lui ont bousillé sa saison ( et la nôtre aussi ).
donc contre Angers on va encore dépendre de Moreira au risque d'encore trop tirer sur la corde (Fofana et Himbert pas dispo, Abner jouera plus bas car Nico suspendu, reste potentiellement Karabec qui peut dépanner mais ce n'est pas son côté ou le jeune Hamdani).