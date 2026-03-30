OL : intervention chirurgicale pour Fofana, absent à Angers

Opéré en octobre dernier, Malick Fofana entrevoit peut-être le bout du tunnel. Si le Belge manquera le match de l'OL à Angers, l'ailier a subi une nouvelle opération bénigne pour enlever la gêne qu'il avait ressentie avant Monaco.

Après la défaite contre Monaco, Paulo Fonseca avait laissé entendre que Malick Fofana n'avait pas plus de 10 à 15 minutes dans les jambes, la faute à l'apparition d'une nouvelle gêne à la cheville à la veille du match. Le retour en pleine forme du Belge n'allait pas être pour tout de suite, mais la trêve internationale avait pour elle de laisser à l'OL et Fofana deux semaines pour se remettre sur pied. Il faudra patienter encore un peu puisque l'ailier des Diables Rouges ne fera pas le déplacement à Angers, dimanche (15h) pour le retour de la Ligue 1, comme l'a appris Olympique-et-Lyonnais.

Une intervention pour enlever la gêne ressentie

Ce lundi, le club lyonnais a communiqué une nouvelle intervention chirurgicale pour Malick Fofana durant cette trêve. "Malick Fofana a subi une intervention chirurgicale bénigne au niveau de sa cheville droite pour enlever le matériel chirurgical mis en place lors de son opération en octobre dernier." Cette nouvelle opération a pour but d'enlever la gêne ressentie avant le match contre Monaco, mais cela repousse encore un peu la possibilité de revoir Malick Fofana en pleine possession de ses moyens d'ici à la fin de la saison. Mais sur le moyen terme, cela ressemble plutôt à une bonne nouvelle dans le processus de récupération. Reste à savoir combien de temps prendra tout ça et l'OL n'a pas communiqué sur la durée que pourra prendre. Mais cela pourrait bien pousser de deux à quatre semaines...