Actuellement quatrième, l’OL va lancer son sprint final dimanche à Angers (15h). Alors qu’Opta voit la formation lyonnaise terminer à la cinquième, quel est votre avis sur la question ?

Sept matchs pour rendre une saison déjà réussie en saison incroyable. Si les éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa ont fait naitre quelques regrets chez les supporters, l'OL a déjà les statistiques depuis le début de la saison à la mi-août 2025 du côté de Lens. Toujours bien en lice pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine malgré la mauvaise passe de mars, Paulo Fonseca et ses joueurs ont désormais sept matchs pour reprendre une dynamique positive et ne rien lâcher dans cette course à l'Europe. Un sprint final qui s'annonce haletant avec cinq équipes en cinq points. Ayant le calendrier le plus dur parmi tous les concurrents, l'OL terminerait la saison comme un futur cinquième de Ligue 1 d'après Opta. A sept journées de la fin, à quelle place voyez-vous finir la formation rhodanienne ?

Sondage : à quelle place va finir l’OL en Ligue 1 ? Troisième

Quatrième

Cinquième

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