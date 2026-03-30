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Corentin Tolisso lors d'OM - OL
Corentin Tolisso lors d’OM – OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Sondage : à quelle place va finir l’OL en Ligue 1 ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Actuellement quatrième, l’OL va lancer son sprint final dimanche à Angers (15h). Alors qu’Opta voit la formation lyonnaise terminer à la cinquième, quel est votre avis sur la question ?

    Sept matchs pour rendre une saison déjà réussie en saison incroyable. Si les éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa ont fait naitre quelques regrets chez les supporters, l'OL a déjà les statistiques depuis le début de la saison à la mi-août 2025 du côté de Lens. Toujours bien en lice pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine malgré la mauvaise passe de mars, Paulo Fonseca et ses joueurs ont désormais sept matchs pour reprendre une dynamique positive et ne rien lâcher dans cette course à l'Europe. Un sprint final qui s'annonce haletant avec cinq équipes en cinq points. Ayant le calendrier le plus dur parmi tous les concurrents, l'OL terminerait la saison comme un futur cinquième de Ligue 1 d'après Opta. A sept journées de la fin, à quelle place voyez-vous finir la formation rhodanienne ?

    Sondage : à quelle place va finir l’OL en Ligue 1 ?

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    1. Avatar
      BadGone91 - lun 30 Mar 26 à 16 h 17

      HS : Malick Fofana a subi une intervention chirurgicale bénigne pour retirer le matériel chirurgical mis en place lors de sa première opération !

      Pourquoi avoir attendu qu'il rejoue pour effectuer cette opération ? Il risque d'être absents quelques jours non ?

      Je n'y connais rien, mais l'IA indique une absence d'environ 2-3 semaines avant de reprendre la compétition.

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