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Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l’Argentine (Photo by Ernesto Ryan / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Nicolas Tagliafico (OL) a un rêve avec l'Argentine

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Dans le dur avec l'OL, Nicolas Tagliafico s’est exprimé sur ses ambitions avec l’Albiceleste dans un entretien avec l'AFP.

    Appelé en sélection par Lionel Scaloni le 18 mars dernier, Nicolas Tagliafico devra retrouver de la confiance face à la Zambie ce mardi. Depuis plus d’un mois, le latéral suscite des interrogations avec l’OL : interventions incontrôlées, tacles dangereux, l’Argentin semble avoir perdu toute la sérénité qu’il apportait à l’équipe. De l'autre côté de l'Atlantique, le latéral se ressource.

    La défenseur de l’OL rêve de l’exploit en sélection : remporter deux Coupes du Monde d’affilées, une performance jamais réalisée depuis 64 ans. "Seuls le Brésil et l'Italie l'ont fait, mais c'était il y a longtemps… C'est un rêve, comme celui que nous avions d'en gagner une". Il reste toutefois mesuré dans l'entretien accordé à l'AFP. "Nous devons nous concentrer sur le quotidien, sur un match à la fois, sans nous laisser emporter, car au final, c'est le travail quotidien qui portera ses fruits".

    Si l’exploit reste possible, l’Argentine devra élever son niveau de jeu après le match proposé vendredi dernier par les hommes de Scaloni (2-1) face à la Mauritanie. Le portier argentin Emiliano Martinez affirmait d'ailleurs que "c’est l'un des pires matchs que nous ayons jamais disputés !".

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    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 30 Mar 26 à 15 h 19

      Ils ont de supers joueurs, et surtout avec une mentalité très particulière... pour moi ils sont favoris à la CDM.

      Signaler
    2. Bioman
      Bioman - lun 30 Mar 26 à 15 h 27

      Ah !
      'ai cru, tout de suite, en regardant la photo, que le rêve de Nico c'était que tous les joueurs rentrent leurs maillots dans leurs shorts...

      Signaler
    3. Tongariro
      Tongariro - lun 30 Mar 26 à 15 h 33

      Le maillot argentin sur la photo est sublime.

      Signaler

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