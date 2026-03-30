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Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions
Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

OL Lyonnes - Wolfsburg de nouveau disponible en clair

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Comme lors du match aller, le quart retour de Ligue des champions sera disponible gratuitement. La Chaîne L'Équipe co-diffusera OL Lyonnes - Wolfsburg avec Disney+.

    Un but pour à remonter pour remettre les compteurs à zéro. Jeudi soir, au moment d’entrer sur la pelouse du Parc OL, les joueuses d’OL Lyonnes auront ce déficit d’un but contre elles face à Wolfsburg. La faute à la défaite 1-0 mardi dernier lors du quart de finale aller de Ligue des champions. Malgré le nul 2-2 à Strasbourg samedi, les Fenottes ne sont clairement pas dans un sentiment de panique, conscientes qu’il faudra malgré tout élever le curseur pour rejoindre le dernier carré de la compétition.

    Déjà plus de sept mille billets vendus

    Pour ce faire, les coéquipières de Wendie Renard comptent sur le soutien du public lyonnais et Olympique-et-Lyonnais vous fait profiter de deux offres* pour être présent au stade jeudi soir (21h). Pour ceux qui ne pourront se rendre au Parc OL, il reste la solution télévisuelle avec là encore deux choix possibles. Comme au match aller en Allemagne, OL Lyonnes - Wolfsburg sera visible sur La Chaîne L'Équipe en plus de Disney+, détenteur de l’ensemble des matchs de cette Ligue des champions 2025-2026.

    * Avec le code OLETLY, bénéficiez d'une offre à 10€ (entrée + une boisson) pour les 17-30 ans et d'une autre grand public à 8€ la place au lieu de 15€.

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    1 commentaire
    1. Avatar
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      Excellente nouvelle !.
      Je ne suis pas particulièrement inquiet pour ce match retour, mais il faudra toute autre chose qu'une somme d'individualitées face au collectif volontaire et sans complexe qu'a montré Wolsburg.
      Je comprends également la volonté impérative de l'entraîneur de faire tourner, je ne crois pas du tout d'ailleurs que ce soit là le problème ou les insuffisances, mais je ne vois pas l'OL Lyonnes d'aujourd'hui en haut de l'Europe. Puis-je me tromper !.

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