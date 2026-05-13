Actualités
Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
Le Celta de Vigo et l’OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

L'OL inquiété par l'UEFA pour la Coupe d'Europe ? On fait le point

  • par Gwendal Chabas

    • The Telegraph a agité l'environnement lyonnais mardi en indiquant que l'OL risquait une exclusion des coupes d'Europe. Ce n'est pas la réalité à l'instant T.

    La publication des chiffres de l'OL pour le premier semestre 2025-2026 a fait parler. Il faut dire que le communiqué d'Eagle Football Group comprenait de nombreuses révélations. Notamment les manœuvres de la période John Textor qui pèsent aujourd'hui très lourd dans le bilan (pour simplifier 126,2 M€ sur les 186,5 M€ de pertes selon le résultat net de l'exercice). Il y a d'autres points davantage positifs que nous évoquions ici.

    Entre la baisse très marquée de la masse salariale (-39%), un excédent brut d'exploitation négatif (-2,2 M€) mais amélioration et un chiffre d'affaires en hausse, le travail d'assainissement se poursuit. Il sera long toutefois, et il serait plus que bienvenu que l'Olympique lyonnais se qualifie pour la Ligue des champions en 2026-2027. Y arrivera-t-il ? Réponse : dimanche sur les coups de 23 heures. En attendant, il occupe le quatrième rang, qui l'enverrait au tour préliminaire de la C1, avant un éventuel barrage.

    L'OL et l'UEFA sont régulièrement en contact pour le suivi de l'accord

    Aura-t-il le droit d'y participer ? The Telegraph a partagé mardi une information selon laquelle la place du club en Europe serait remise en cause pour la saison prochaine. Le média britannique indique qu'il risquerait une exclusion par l'UEFA pour le "non-respect de l'accord" passé l'année dernière avec l'instance. Rappelons que les septuples champions de France avaient établi une feuille de route avec l'organisation européenne. Outre l'amende, il devait réduire son déficit exercice après exercice.

    Le détail du "marché" entre les deux entités est accessible dans cet article en date du 4 juillet 2025. S'il ne remplit pas ses obligations, l'OL s'acquittera de pénalités financières supplémentaires. Une menace qui irait jusqu'à l'exclusion des tournois continentaux. Alors est-ce vraiment le cas actuellement ? Non, d'après nos informations.

    Évidemment, l'Olympique lyonnais n'est pas sorti de l'auberge, en témoignent une trésorerie (de 62,1 à 14,1 M€) et les capitaux propres (de -163,6 à -347,9 M€) en berne. Il lui faudra du temps pour retrouver un semblant d'équilibre. Mais il n'est à ce stade pas menacé par l'UEFA. Les Rhodaniens "travaillent en lien étroit avec elle et respectent leurs engagements", nous fait-on savoir.

    Prêt d'actionnaire de 92 M€ l'été passé

    Au club, on met en avant le "prêt d’actionnaire intervenu en juillet 2025 à hauteur de 92,4 M€ (dont 87,3 M€ de capital)", une opération qui explique en partie d'ailleurs la progression de la dette. Et qui contredirait les précisions de nos confrères anglais. Ces derniers affirment en effet que l'OL n'aurait pas respecté, l'été dernier, l'injection de 60 millions d'euros. Une information qui semble donc sortir de "nulle part", comme on a pu l'entendre à Décines.

    Évidemment, les dirigeants auront un gros boulot à réaliser à l'intersaison. Des joueurs seront vendus. Mais surtout, il faut régler la question de l'actionnariat au plus vite, avant les rendez-vous avec la DNCG et l'UEFA. Mais il n'est pour le moment pas question de voir l'Olympique lyonnais manquer la 39e campagne européenne de son histoire. En Ligue des champions ou en Ligue Europa ? Voilà le véritable sujet.

    à lire également
    Enzo Molebe lors de son prêt à Montpellier
    OL : Enzo Molebe fait ses adieux à Montpellier

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    L'OL inquiété par l'UEFA pour la Coupe d'Europe ? On fait le point 18:10
    Enzo Molebe lors de son prêt à Montpellier
    OL : Enzo Molebe fait ses adieux à Montpellier 17:20
    Kénan Doganay, capitaine de l'équipe de France U17
    OL Académie : Kenan Doganay retenu pour l'Euro U17 avec la France 16:30
    Le Président de la République Charles De Gaulle remet la Coupe de France au capitaine lyonnais Di Nallo, remporté par L'Olympique de Lyon contre le Football Club de Sochaux par 3 buts à 1 lors de la finale du cinquantenaire le 21 mai 1967 au parc des Princes.
    Di Nallo, une empreinte marquée au fer rouge à l'OL 15:40
    Tomas Bobcek, attaquant slovaque
    OL - Mercato : un attaquant slovaque sur les tablettes ? 14:50
    Bernard Lacombe avec son ancien coéquipier et ami Fleury Di Nallo au Parc OL
    ASSE, Montpellier, PSG... le football français rend hommage à Di Nallo 14:00
    Ada Hegerberg lors d'OL Lyonnes - London City Lionesses
    OL Lyonnes : Ada Hegerberg de retour à l'entraînement 13:15
    Endrick lors d'un match avec le Brésil
    Endrick (OL) pré-sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026 12:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Christiane Endler lors de PSG - OL
    OL Lyonnes : Christiane Endler nommée pour le titre de meilleure gardienne de Première Ligue 11:45
    Selma Bacha (OL) en finale de Ligue des champions contre le Barça
    Ligue des champions féminine : la finale FC Barcelone - OL Lyonnes le 23 mai à 18h 11:00
    Fleury Di Nallo, ancien joueur offensif de l'OL
    Fleury Di Nallo, meilleur buteur de l'OL, est décédé 10:17
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    Corentin Tolisso (OL) : "Ma meilleure saison comme professionnel" 09:30
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    L’OL et Botafogo enfin séparés... Nouveau coup de com de Textor ? 08:45
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL : la quatrième place, le cadeau empoisonné par excellence ? 08:05
    Lindsey Heaps célebre son but lors de PSG - OL Lyonnes
    OL Lyonnes : nouveau record d’affluence lors de la finale de Coupe de France face au PSG 07:30
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
    Lens retrouve des armes avant l'enchaînement PSG - OL 12/05/26
    Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
    Euro U17 : sans-faute pour la France et ses joueuses d'OL Lyonnes 12/05/26
    Pavel Sulc avec la Tchèquie
    OL : Pavel Sulc et Adam Karabec présélectionnés pour le Mondial 12/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut