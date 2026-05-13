L'OL inquiété par l'UEFA pour la Coupe d'Europe ? On fait le point

Le Celta de Vigo et l’OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

The Telegraph a agité l'environnement lyonnais mardi en indiquant que l'OL risquait une exclusion des coupes d'Europe. Ce n'est pas la réalité à l'instant T.

La publication des chiffres de l'OL pour le premier semestre 2025-2026 a fait parler. Il faut dire que le communiqué d'Eagle Football Group comprenait de nombreuses révélations. Notamment les manœuvres de la période John Textor qui pèsent aujourd'hui très lourd dans le bilan (pour simplifier 126,2 M€ sur les 186,5 M€ de pertes selon le résultat net de l'exercice). Il y a d'autres points davantage positifs que nous évoquions ici.

Entre la baisse très marquée de la masse salariale (-39%), un excédent brut d'exploitation négatif (-2,2 M€) mais amélioration et un chiffre d'affaires en hausse, le travail d'assainissement se poursuit. Il sera long toutefois, et il serait plus que bienvenu que l'Olympique lyonnais se qualifie pour la Ligue des champions en 2026-2027. Y arrivera-t-il ? Réponse : dimanche sur les coups de 23 heures. En attendant, il occupe le quatrième rang, qui l'enverrait au tour préliminaire de la C1, avant un éventuel barrage.

L'OL et l'UEFA sont régulièrement en contact pour le suivi de l'accord

Aura-t-il le droit d'y participer ? The Telegraph a partagé mardi une information selon laquelle la place du club en Europe serait remise en cause pour la saison prochaine. Le média britannique indique qu'il risquerait une exclusion par l'UEFA pour le "non-respect de l'accord" passé l'année dernière avec l'instance. Rappelons que les septuples champions de France avaient établi une feuille de route avec l'organisation européenne. Outre l'amende, il devait réduire son déficit exercice après exercice.

Le détail du "marché" entre les deux entités est accessible dans cet article en date du 4 juillet 2025. S'il ne remplit pas ses obligations, l'OL s'acquittera de pénalités financières supplémentaires. Une menace qui irait jusqu'à l'exclusion des tournois continentaux. Alors est-ce vraiment le cas actuellement ? Non, d'après nos informations.

Évidemment, l'Olympique lyonnais n'est pas sorti de l'auberge, en témoignent une trésorerie (de 62,1 à 14,1 M€) et les capitaux propres (de -163,6 à -347,9 M€) en berne. Il lui faudra du temps pour retrouver un semblant d'équilibre. Mais il n'est à ce stade pas menacé par l'UEFA. Les Rhodaniens "travaillent en lien étroit avec elle et respectent leurs engagements", nous fait-on savoir.

Prêt d'actionnaire de 92 M€ l'été passé

Au club, on met en avant le "prêt d’actionnaire intervenu en juillet 2025 à hauteur de 92,4 M€ (dont 87,3 M€ de capital)", une opération qui explique en partie d'ailleurs la progression de la dette. Et qui contredirait les précisions de nos confrères anglais. Ces derniers affirment en effet que l'OL n'aurait pas respecté, l'été dernier, l'injection de 60 millions d'euros. Une information qui semble donc sortir de "nulle part", comme on a pu l'entendre à Décines.

Évidemment, les dirigeants auront un gros boulot à réaliser à l'intersaison. Des joueurs seront vendus. Mais surtout, il faut régler la question de l'actionnariat au plus vite, avant les rendez-vous avec la DNCG et l'UEFA. Mais il n'est pour le moment pas question de voir l'Olympique lyonnais manquer la 39e campagne européenne de son histoire. En Ligue des champions ou en Ligue Europa ? Voilà le véritable sujet.