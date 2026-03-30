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Nicolas Tagliafico (OL) face au Havre et Stephan Zagadou
Nicolas Tagliafico (OL) face au Havre et Stephan Zagadou (Photo by LOU BENOIST / AFP)

Ligue 1 : Opta simule le classement final de l’OL

  • par David Hernandez

    • À sept journées de la fin, l’OL est encore dans la course à la Ligue des champions. Néanmoins, les derniers résultats laissent perplexes, d’autant plus avec un calendrier corsé en retour de trêve.

    Huit matchs sans victoire. À l’OL, l’arrivée de la trêve internationale a plutôt été bien accueillie, pour couper un peu et se remettre la tête à l’endroit. Sur un nuage pendant deux mois, la formation lyonnaise a subi de plein fouet le contrecoup de cette période faste. Entre blessures et résultats en berne, l’OL est rentré dans le rang, perdant même deux objectifs avec la Coupe de France et la Ligue Europa. Il ne reste désormais plus que la Ligue 1 et la course à la Ligue des champions pour rendre une saison surprenante en saison plus que réussie. En cette trêve, les corps et la tête de ceux restés à Décines ont pu être régénérés avant la reprise de l’entraînement en ce début de semaine. Un objectif clair : retrouver une dynamique positive face à Angers, dimanche (15h).

    Un scénario invraisemblable à la 34e journée ?

    Après la spirale négative, l’OL n’a d’ailleurs pas d'autre choix que de remettre le bleu de chauffe. La course à la Ligue des champions s’est resserrée et le moindre faux pas pourrait bien être décisif négativement. En ce sens, Opta a profité de la coupure de la Ligue 1 pour prédire le classement final en prenant en compte les dynamiques mais aussi les calendriers à venir. À ce petit jeu, l’OL ne fait clairement pas la meilleure des opérations. Actuellement quatrièmes, les joueurs de Paulo Fonseca finiraient ainsi à la 5e place avec 58 unités, soit autant que Lille qui finirait en barrage de Ligue des champions, et Monaco, qui devrait se contenter de la Ligue Europa Conférence. Européen une saison de plus, l’OL s’en sortirait avec les honneurs, mais un tel scénario pourrait bien laisser de gros regrets.

    Le classement final prédit par Opta

    1. Paris Saint-Germain 78 points
    2. RC Lens 70 points
    3. Olympique de Marseille 61 points
    4. Lille OSC 58 points
    5. Olympique lyonnais 58 points
    6. AS Monaco 58 points
    7. Stade Rennais 54 points
    8. RC Strasbourg 51 points
    9. FC Lorient 46 points
    10. Stade Brestois 45 points
    11. Toulouse FC 45 points
    12. Angers SCO 39 points
    13. Paris FC 38 points
    14. Le Havre AC 35 points
    15. OGC Nice 35 points
    16. AJ Auxerre 30 points
    17. FC Nantes 24 points
    18. FC Metz 21 points
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