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Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
Lily Yohannes, milieu de l’OL Lyonnes (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Yohannes (OL Lyonnes) parmi les joueuses les plus prometteuses

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • À bientôt 19 ans, Lily Yohannes se fait une idée de ce qu’est le haut niveau à OL Lyonnes depuis quelques mois. La milieu fait partie des joueuses les plus prometteuses sur la planète foot.

    Son but a empêché OL Lyonnes de vivre une deuxième soirée consécutive frustrante. Le nul (2-2) à Strasbourg n’a pas de quoi faire sauter au plafond. Mais la formation lyonnaise a évité une deuxième défaite de suite en Alsace après celle à Wolfsburg quelques jours plus tôt. Jonatan Giraldez peut remercier ses Américaines car Korbin Shrader et Lily Yohannes ont été les deux buteuses lyonnaises. Dans un onze remodelé en vue du quart de finale retour de Ligue des champions, les deux milieux avaient une carte à jouer. Est-ce que cela sera suffisant pour débuter jeudi (21h) à Décines ? Réponse dans les prochains jours.

    La nouvelle recrue Giovanna également dans le classement

    Quoi qu’il en soit, Lily Yohannes continue son apprentissage chez les Fenottes, après son arrivée estivale. À bientôt 19 ans, l’Américaine profite de la large rotation de Giraldez pour emmagasiner du temps de jeu. Une façon de montrer qu’elle peut être la remplaçante de Lindsey Heaps dans quelques mois. La direction d’OL Lyonnes a placé de grands espoirs sur l’ancienne de l’Ajax, qui a tout d’une future grande. C’est en tout cas ce que laisse entendre le classement annuel réalisé par le site GOAL.

    Ce dernier a classé les meilleures joueuses nées en 2007 ou après et Lily Yohannes arrive tout simplement en deuxième position. La Lyonnaise se retrouve devancée par la seule Sydney Schertenleib, du FC Barcelone. Une autre joueuse d’OL Lyonnes s’est glissée dans ce classement, même si elle n’a pas encore porté le maillot des Fenottes. Il s’agit de Giovanna Waksmandébarquée il y a quelques semaines dans la capitale des Gaules et qui est actuellement blessée.

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    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 30 Mar 26 à 10 h 21

      Elle est prometteuse pour le futur des fenottes.

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    2. Avatar
      BadGone91 - lun 30 Mar 26 à 10 h 32

      Je l'aime bien, elle a un style très moderne je trouve. Elle est encore perfectible mais elle est jeune, elle va encore s'améliorer.

      Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 30 Mar 26 à 10 h 40

      Salut BadGone
      Oui 19 ans elle est encore toute jeunette, mais elle maitrise déjà bien certaines fonctions à son poste.
      Son style moderne moi aussi m'intéresse, elle en train de faire évolué le milieu de terrain.

      Signaler

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