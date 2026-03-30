Boateng (ex-OL) a encore des ennuis avec la justice

Retraité des terrains depuis quelques mois, Jérôme Boateng continue de faire parler de lui. L’ancien défenseur de l’OL a de nouveau des ennuis avec la justice allemande.

Il fait partie d’un passé que l’OL aimerait bien oublier. Cela va faire trois ans que Jérôme Boateng a quitté le club lyonnais, mais cette période paraît tellement loin et personne ne la regrettera pour autant. Le passage de l’international allemand n’aura pas connu un franc succès, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Retraité des terrains après deux piges en Italie et en Autriche, Boateng continue de faire parler de lui. En novembre dernier, les supporters du Bayern Munich avaient poussé pour ne pas voir revenir celui qui avait tout gagné avec le club bavarois dans le staff de Vincent Kompany. La faute à sa condamnation pour coups et blessures sur son ex-compagne par le tribunal de grande instance de Munich en 2022.

Une amende ou de la prison ?

La justice munichoise va de nouveau avoir un dossier Jérôme Boateng à gérer puisque le champion du monde 2014 a encore des ennuis. Selon le média allemand Bild, l’ancien Lyonnais est sous le coup d’une enquête du parquet de Munich pour conduite sans permis. Il faisait l’objet d’une interdiction de conduire depuis le 9 octobre 2025. Il aurait été arrêté quelques semaines plus tard, en novembre 2025, au volant d’un SUV de luxe. Si l’ancien joueur, aujourd’hui âgé de 37 ans, se voit jugé coupable, il pourrait recevoir une lourde amende ou jusqu’à un an d’emprisonnement.