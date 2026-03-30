Au repos durant le week-end à cause de la trêve internationale, les U18 de l’OL attaquent la préparation de leur quart de finale de Coupe Gambardella contre Rennes, dimanche (15h).

La génération 2004 va-t-elle avoir des successeurs ? C’est la question que l’on se pose à Décines et à Meyzieu. Vainqueur de sa quatrième Coupe Gambardella il y a quatre ans, l’OL attend de trouver des successeurs à la génération de Mohamed El Arouch ou encore Mamadou Sarr. Il reste encore quelques étapes à franchir pour accéder au stade de France, mais les U18 de Florent Balmont ont fait naitre quelques espoirs d’une belle épopée. Il faudra le confirmer ce dimanche (15h) au GOLTC face à Rennes, le meilleur centre de formation français des dernières saisons. Après avoir éliminé des équipes de niveau régional, les Lyonnais vont donc devoir augmenter le curseur face à leurs supporters.

La Gambardella ou le groupe pro pour Hamdani ?

Au repos durant le week-end, les joueurs de Balmont, qui connait le chemin jusqu’au titre, attaquent cette préparation sans être au complet. Si Walid Nechab est rentré de son rassemblement avec les U17 de l’Algérie, ce n’est pas encore le cas de Kenan Doganay et Adil Hamdani. Les deux internationaux ont encore un match à jouer ce mardi avec les U17 français contre l’Allemagne. Il sera ensuite temps pour eux de rentrer à Meyzieu pour préparer la Coupe Gambardella. Avec l’interrogation de savoir si l’OL fera le choix de renforcer les U18 avec la présence d’Hamdani ou si ce dernier sera concerné par le déplacement, dans le même temps, à Angers du groupe pro…