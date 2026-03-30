Actualités
Florent Balmont coach des U19 de l'OL
Florent Balmont coach des U19 de l’OL (@Olympique-et-Lyonnais)

OL Académie : les U18 lancent leur préparation de Coupe Gambardella

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Au repos durant le week-end à cause de la trêve internationale, les U18 de l’OL attaquent la préparation de leur quart de finale de Coupe Gambardella contre Rennes, dimanche (15h).

    La génération 2004 va-t-elle avoir des successeurs ? C’est la question que l’on se pose à Décines et à Meyzieu. Vainqueur de sa quatrième Coupe Gambardella il y a quatre ans, l’OL attend de trouver des successeurs à la génération de Mohamed El Arouch ou encore Mamadou Sarr. Il reste encore quelques étapes à franchir pour accéder au stade de France, mais les U18 de Florent Balmont ont fait naitre quelques espoirs d’une belle épopée. Il faudra le confirmer ce dimanche (15h) au GOLTC face à Rennes, le meilleur centre de formation français des dernières saisons. Après avoir éliminé des équipes de niveau régional, les Lyonnais vont donc devoir augmenter le curseur face à leurs supporters.

    La Gambardella ou le groupe pro pour Hamdani ? 

    Au repos durant le week-end, les joueurs de Balmont, qui connait le chemin jusqu’au titre, attaquent cette préparation sans être au complet. Si Walid Nechab est rentré de son rassemblement avec les U17 de l’Algérie, ce n’est pas encore le cas de Kenan Doganay et Adil Hamdani. Les deux internationaux ont encore un match à jouer ce mardi avec les U17 français contre l’Allemagne. Il sera ensuite temps pour eux de rentrer à Meyzieu pour préparer la Coupe Gambardella. Avec l’interrogation de savoir si l’OL fera le choix de renforcer les U18 avec la présence d’Hamdani ou si ce dernier sera concerné par le déplacement, dans le même temps, à Angers du groupe pro…

    à lire également
    Le logo de l'OL
    Carnet noir : l’OL pleure Albine Chambon
    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - lun 30 Mar 26 à 12 h 09

      Que Fonseca les laisse a leurs copains qui rêvent d'aller plus loin dans cette compétition.....

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Le logo de l'OL
    Carnet noir : l’OL pleure Albine Chambon 12:40
    Florent Balmont coach des U19 de l'OL
    OL Académie : les U18 lancent leur préparation de Coupe Gambardella 11:50
    Jérôme Boateng, ancien défenseur de l'OL
    Boateng (ex-OL) a encore des ennuis avec la justice 11:00
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Yohannes (OL Lyonnes) parmi les joueuses les plus prometteuses 10:15
    Nicolas Tagliafico (OL) face au Havre et Stephan Zagadou
    Ligue 1 : Opta simule le classement final de l’OL 09:30
    Vivien Endeman, joueuse de Wolfsburg
    Avant d’affronter OL Lyonnes, Wolfsburg également tenu en échec 08:45
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : retour à l'entraînement ce lundi pour Fonseca et ses joueurs 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    Christian Bassila, directeur de l'OL Académie : "Important que les jeunes puissent voir les pros" 07:30
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Un week-end sans pour les jeunes d'OL Lyonnes 29/03/26
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : suivez Tant qu'il y aura des Gones en podcast 29/03/26
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions
    Face à OL Lyonnes, un Wolfsburg jamais renversé 29/03/26
    Clinton Mata lors de Nantes - OL
    OL : qui sont les joueurs les plus utilisés par Paulo Fonseca cette saison ? 29/03/26
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : Marseille pique le record d'affluence à OL Lyonnes 29/03/26
    Roman Yaremchuk avec l'Ukraine
    Malgré son élimination en barrage, l'Ukraine de Yaremchuk (OL) jouera un match amical 29/03/26
    OL Lyonnes : bientôt le cap des 300 matchs pour Ada Hegerberg 29/03/26
    À Angers, l'OL défiera l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 29/03/26
    Les supporters du Celta au Parc OL
    Le Celta sanctionné pour le comportement de ses supporters face à l'OL 29/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut