Actualités
Mohamed El Arouch à l'entraînement de l'OL
Mohamed El Arouch à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Mercato : El Arouch (ex-OL) a rebondi à l’Ittihad Tanger

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Après la fin anticipée de son contrat à Molenbeek, Mohamed El Arouch a choisi de rebondir dans un club marocain. L’ancien milieu de l’OL a disputé ses premières minutes avec l’Ittihad Tanger.

    À seulement 21 ans, il a déjà vu du pays, mais il espère désormais pouvoir trouver un peu de stabilité. N’ayant pas réussi à faire son trou à l’OL, son club formateur, Mohamed El Arouch a tenté de le faire à Botafogo et au RWDM Brussels, autres clubs de la galaxie Eagle, sans succès. C’est donc du côté du Maroc, dont sa famille est originaire, qu’il va tenter de lancer définitivement sa carrière professionnelle. Depuis vendredi, il est un joueur de l’Ittihad Tanger, qui n’est autre qu’un des clubs partenaires de l’OL.

    Un match entier pour ses débuts au Maroc

    Ayant pris ses marques depuis quelques semaines déjà, Mohamed El Arouch a déjà fait ses débuts avec le club de première division marocaine. Samedi, le vainqueur de la Gambardella 2022 était titulaire et a joué l’intégralité de la rencontre contre El-Mansour. Son coup-franc est d’ailleurs à l’origine du but vainqueur du club de Tanger dans le temps additionnel (1-2).

    à lire également
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : fin de la série des clean-sheets
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 25 Jan 26 à 14 h 25

      Il rebondit souvent 😁

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : fin de la série des clean-sheets 15:10
    Mohamed El Arouch à l'entraînement de l'OL
    Mercato : El Arouch (ex-OL) a rebondi à l’Ittihad Tanger 14:20
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Contre l’OM, Becho est devenue centenaire avec l’OL Lyonnes 13:30
    Sadibou Sané lors de Metz - Toulouse
    Contre l'OL, Metz doit se passer de Sané, en instance de départ 12:40
    John Textor, président de l'OL et Eagle Football,, lors de Botafogo - Palmeiras
    Textor persiste et signe : l’OL doit de l’argent à Botafogo 11:50
    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    OM- OL Lyonnes (1-5) : Giraldez "satisfait du réalisme" 11:00
    Endrick lors d'OL - Brest
    OL : faire le trou derrière et garder le contact du podium 10:15
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    OL Académie : la réserve et Molebe enchaînent contre Seyssinet 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Christiane Endler lors de PSG - OL
    OM - OL Lyonnes : une entaille à l'œil et des points pour Endler 08:45
    Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
    Face à Metz, l’OL a une défense à reconstruire avec les moyens du bord 08:00
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    FC Metz - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    FC Metz - OL : Niakhaté et Endrick de retour, Abner et Mangala absents 24/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Malgré les conditions, l’OL Lyonnes ne fait qu’une bouchée de l’OM 24/01/26
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL Académie : avec Molebe, la réserve veut enchaîner contre Seyssinet 24/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    L’OL Lyonnes avec Katoto en pointe contre l’OM 24/01/26
    Aguerd contre Thomasson lors de Lens - OM
    À Metz dès ce samedi, l’OL aura un œil sur OM - Lens 24/01/26
    Corinne Diacre et Wendie Renard lors d'une conférence de presse à l'Euro 2022 avec les Bleues
    OM - OL Lyonnes : les particulières retrouvailles avec Diacre 24/01/26
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    OL - Mercato : Tessmann dans la short-list de la Lazio ? 24/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut