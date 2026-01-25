Mercato : El Arouch (ex-OL) a rebondi à l’Ittihad Tanger

Après la fin anticipée de son contrat à Molenbeek, Mohamed El Arouch a choisi de rebondir dans un club marocain. L’ancien milieu de l’OL a disputé ses premières minutes avec l’Ittihad Tanger.

À seulement 21 ans, il a déjà vu du pays, mais il espère désormais pouvoir trouver un peu de stabilité. N’ayant pas réussi à faire son trou à l’OL, son club formateur, Mohamed El Arouch a tenté de le faire à Botafogo et au RWDM Brussels, autres clubs de la galaxie Eagle, sans succès. C’est donc du côté du Maroc, dont sa famille est originaire, qu’il va tenter de lancer définitivement sa carrière professionnelle. Depuis vendredi, il est un joueur de l’Ittihad Tanger, qui n’est autre qu’un des clubs partenaires de l’OL.

Un match entier pour ses débuts au Maroc

Ayant pris ses marques depuis quelques semaines déjà, Mohamed El Arouch a déjà fait ses débuts avec le club de première division marocaine. Samedi, le vainqueur de la Gambardella 2022 était titulaire et a joué l’intégralité de la rencontre contre El-Mansour. Son coup-franc est d’ailleurs à l’origine du but vainqueur du club de Tanger dans le temps additionnel (1-2).