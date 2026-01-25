Actualités
Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
Vicki Becho lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Contre l’OM, Becho est devenue centenaire avec l’OL Lyonnes

  • par David Hernandez

    • Titulaire samedi à Martigues, Vicki Becho a passé un cap symbolique avec l’OL Lyonnes. À 22 ans, l’attaquante a disputé son 100e match contre l’OM.

    Un petit but pour célébrer un joli cap symbolique. Samedi après-midi à Martigues, Vicki Becho était titulaire sur le côté gauche de l’attaque de l’OL Lyonnes. Après avoir été laissée hors du groupe contre le Paris FC, l’internationale française a profité de la Coupe de France pour retrouver du temps de jeu. Ce n’est pas ce qui manque cette saison grâce au turnover instauré par Jonatan Giraldez. Si elle n’a pas réussi à obtenir le titre de meilleure joueuse de Première Ligue en décembre, Becho est plutôt à son avantage cette saison.

    Un temps de jeu à la hausse

    Sa réalisation à la 44e minute samedi à Martigues est déjà sa septième de la saison. Elle n’est plus qu’à deux longueurs de son meilleur total en 2023-2024. Une marque supplémentaire du cap qu’a pu passer la Lyonnaise depuis son arrivée à OL Lyonnes il y a cinq saisons. À 22 ans, elle vient d’ailleurs de passer le cap symbolique des 100 matchs joués dans la capitale des Gaules. Le tout avec un temps de jeu plus important que ces dernières années.

    Sadibou Sané lors de Metz - Toulouse
    Contre l'OL, Metz doit se passer de Sané, en instance de départ

