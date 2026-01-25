Contre l’OM, Becho est devenue centenaire avec l’OL Lyonnes

Titulaire samedi à Martigues, Vicki Becho a passé un cap symbolique avec l’OL Lyonnes. À 22 ans, l’attaquante a disputé son 100e match contre l’OM.

Un petit but pour célébrer un joli cap symbolique. Samedi après-midi à Martigues, Vicki Becho était titulaire sur le côté gauche de l’attaque de l’OL Lyonnes. Après avoir été laissée hors du groupe contre le Paris FC, l’internationale française a profité de la Coupe de France pour retrouver du temps de jeu. Ce n’est pas ce qui manque cette saison grâce au turnover instauré par Jonatan Giraldez. Si elle n’a pas réussi à obtenir le titre de meilleure joueuse de Première Ligue en décembre, Becho est plutôt à son avantage cette saison.

Un temps de jeu à la hausse

Sa réalisation à la 44e minute samedi à Martigues est déjà sa septième de la saison. Elle n’est plus qu’à deux longueurs de son meilleur total en 2023-2024. Une marque supplémentaire du cap qu’a pu passer la Lyonnaise depuis son arrivée à OL Lyonnes il y a cinq saisons. À 22 ans, elle vient d’ailleurs de passer le cap symbolique des 100 matchs joués dans la capitale des Gaules. Le tout avec un temps de jeu plus important que ces dernières années.