Contre l'OL, Metz doit se passer de Sané, en instance de départ

Dans le viseur du Club Bruges, Sadibou Sané n’a pas été retenu pour le match contre l’OL. Un poids défensif en moins pour le FC Metz, à la recherche de points.

Il a assuré qu’il ne mettra pas "trois gardiens et six défenseurs" pour tenter de contrer l’OL, ce dimanche. Toutefois, Benoit Tavenot ne va pas s’aventurer à jouer le tout pour l’attaque. Le FC Metz devrait logiquement évoluer avec un 4-3-3 solide, espérant exploiter les espaces laissés par la défense lyonnaise et sa possession de balle largement supérieure. Néanmoins, dans sa recherche de solidité défensive, le coach messin aurait certainement préféré pouvoir compter sur Sadibou Sané.

Pas de prise de risque sur une éventuelle blessure

Seulement, le jeune Sénégalais manquera à l’appel ce dimanche à Saint-Symphorien. Le défenseur de 21 ans n’est pas blessé. Mais il n’a pas été convoqué puisqu’un départ du FC Metz est plus que jamais à l’ordre du jour. Le Club Bruges aurait formulé une première offre samedi et la décision a donc été prise de ne pas prendre le risque de faire capoter l’opération avec une potentielle blessure.