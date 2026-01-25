Actualités
Sadibou Sané lors de Metz - Toulouse
Sadibou Sané lors de Metz – Toulouse (Photo by Matthieu RONDEL / AFP)

Contre l'OL, Metz doit se passer de Sané, en instance de départ

  • par David Hernandez
    • Dans le viseur du Club Bruges, Sadibou Sané n’a pas été retenu pour le match contre l’OL. Un poids défensif en moins pour le FC Metz, à la recherche de points.

    Il a assuré qu’il ne mettra pas "trois gardiens et six défenseurs" pour tenter de contrer l’OL, ce dimanche. Toutefois, Benoit Tavenot ne va pas s’aventurer à jouer le tout pour l’attaque. Le FC Metz devrait logiquement évoluer avec un 4-3-3 solide, espérant exploiter les espaces laissés par la défense lyonnaise et sa possession de balle largement supérieure. Néanmoins, dans sa recherche de solidité défensive, le coach messin aurait certainement préféré pouvoir compter sur Sadibou Sané.

    Pas de prise de risque sur une éventuelle blessure

    Seulement, le jeune Sénégalais manquera à l’appel ce dimanche à Saint-Symphorien. Le défenseur de 21 ans n’est pas blessé. Mais il n’a pas été convoqué puisqu’un départ du FC Metz est plus que jamais à l’ordre du jour. Le Club Bruges aurait formulé une première offre samedi et la décision a donc été prise de ne pas prendre le risque de faire capoter l’opération avec une potentielle blessure.

    3 commentaires
    1. Koko
      Koko - dim 25 Jan 26 à 13 h 09

      0/4
      1 but de sulc, 1 de moreira, doublé d'endrick. Allez on y crois !!!!

    2. Avatar
      Poupette38 - dim 25 Jan 26 à 13 h 15

      Orel Mangala pas dans le groupe alors qu'aucune blessure n'a été annoncée, en instance de départ lui aussi ? 🤔

      1. Juni38
        Juni38 - dim 25 Jan 26 à 13 h 18

        oui on en a longuement débattu hier , dans le post parlant des joueurs du groupe

